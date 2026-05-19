Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Виталий Кирсанов
19 мая 2026, 18:41обновлено 19 мая, 19:54
Обсуждение разгорелось в социальной сети Threads, где певица опубликовала пост о необходимости ответственности и участия мужчин в защите страны.
Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Кратко:

  • Рэперша резко высказалась в адрес мужчин, которые уклоняются от службы
  • Сама певица считает, что служить не обязана

Украинская рэперша Alyona Alyona оказалась в центре громкой дискуссии после своих высказываний о мобилизации и работе ТЦК. Исполнительница резко высказалась в адрес мужчин, которые уклоняются от службы во время войны, заявив, что не собирается оправдывать тех, кто избегает выполнения воинского долга.

Обсуждение разгорелось в социальной сети Threads, где певица опубликовала пост о необходимости ответственности и участия мужчин в защите страны. По словам артистки, страх перед мобилизацией не может быть оправданием в условиях войны.

На публикацию отреагировал пользователь, представившийся военнослужащим с десятилетним опытом службы. Он подверг критике позицию рэперши, отметив, что она призывает других идти в армию, хотя сама не имеет военного опыта. После этого в комментариях развернулась оживленная полемика, а часть пользователей начала жестко критиковать артистку, предлагая ей самой отправиться на фронт.

"Что тебе мешает пойти? Медиком, поваром, оператором БПЛА, связистом? Или на медийном фронте не будет кем воевать? Это тебе вопрос от военного, который добровольно служит 10 лет" - написал он.

Певица парировала, что служить не обязана.

"Я полезна на том месте, где есть. Имея возможность выезжать за границу, делаю больше, чем делала бы в армии", - написала она.

Многие пользователи критически восприняли высказывания артистки и "засыпали" ее в коммнтариях вопросами, "почему не в окопе/не на фронте?".

Фото: threads.com
Alyona Alyona / инфографика: Главред

О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

