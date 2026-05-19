Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

Алена Кюпели
19 мая 2026, 14:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вадим Боча похудел на рекордные 65 килограмм.
Вадим Боча показал результаты после пластики
Вадим Боча показал результаты после пластики / Коллаж Главред, фото Instagram/bocha_147

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Вадим Бойко
  • На сколько он похудел

Участник популярного развлекательного шоу, в котором участники борются с лишним весом Вадим Бойко (Боча) показал результаты своего похудения и пластической операции.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

видео дня

"Скинул кожу", - лаконично описал свое похудение Вадим.

Во время участия в проекте, Вадим похудел на 65 килограмм. Теперь же он очевидно решился на операцию по удалению лишней кожи.

Вадим Бойко сильно похудел
Вадим Бойко сильно похудел / Фото Instagram/bocha_147

"После значительного похудения бодилифт и подтяжка груди. 3-е сутки после операции, но уже с уверенностью могу сказать, что у нас все супер заживает, никаких намеков на осложнения", - написал врач относительно похудения участника шоу.

Вадим Бойко сильно похудел
Вадим Бойко сильно похудел / Фото Instagram/bocha_147

Сам участник после проекта говорил, что не может поверить в то, что скинул целых 65 килограмм.

Вадим Бойко сильно похудел
Вадим Бойко сильно похудел / Фото Instagram/bocha_147

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно стала мамой мальчика, показала фото со своим сыном, отметив таким образом день семьи.

Ранее также бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, официально вошедшим в число миллиардеров.

Вас также может заинтересовать:

О шоу: Зважені та щасливі

"Зважені та щасливі" - украинская версия популярного американского шоу "The Biggest Loser", транслируемая на общенациональном украинском телеканале "СТБ", сообщает Википедия. В шоу принимают участие участники с ожирением или избыточным весом, соревнующиеся за денежный приз, потеряв наибольший процент веса от своего первоначального веса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

14:19Украина
Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тест

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

Реклама
14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

Реклама
12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

Реклама
07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

03:30

Счастливый поворот судьбы: жизнь трех знаков зодиака заиграет новыми красками

03:11

"Уві сні" или "увісні":: как правильно писать согласно украинскому правописанию

02:23

Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять