Снова "холостяк": Александр Терен сделал важное заявление про отношения

Отношения бывшего "холостяка" не выдержали его популярности.

Александр Терен расстался с девушкой

Александр Терен расстался с возлюбленной

Бывший главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен, которого недавно заметили в компании новой возлюбленной, внезапно заявил о расставании. Причины ветеран объяснил в комментарии BLIK.

По словам Терена, его роман с пиарщицей и писательницей Екатериной Смачило быстро подошел к финалу. После трех месяцев отношений пара уже рассталась.

Александр Терен с бывшей девушкой

"Сейчас не вместе, так случилось. Было много разных факторов, мы не разошлись как-то по злому. Все было достаточно взаимно, мы поговорили спокойно. Поняли, что, наверное, лучше сейчас на этом этапе разойтись", — признался Александр.

Новоиспеченный холостяк рассказал, что отношениям помешала его популярность. Терен отметил, что его избранница не привыкла к вниманию СМИ.

Александр "Терен" Будько - личная жизнь

"Начало ощущаться какое-то напряжение. Возможно, все же определенное медийное давление было. Потому что Екатерина не из мира сего, скажем, в каком сейчас мы с вами общаемся. Начало со всех сторон поступать. У нее тоже есть друзья, семья, которые тоже читают новости. Конечно, это все такой лавиной наваливается", — высказался Терен.

Ранее Главред сообщал, что избранница Вячеслава Довженко решила закрыть свою личную страницу. Пара столкнулась с повышенным вниманием из-за своей двадцатилетней разницы в возрасте, и Светлана призналась, что не готова делать личную жизнь достоянием общественности.

Также Джамала рассказала про опасную ситуацию, в которую попала в одной из стран, поддерживающих тесные связи с РФ. Артистка открыто рассказывала миру о трагедиях в Буче и Мариуполе, и именно из-за этой позиции она столкнулась с серьезным давлением местных властей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

