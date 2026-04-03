"Было очень страшно": Джамала пострадала в стране, дружественной РФ

Певицу пытались депортировать.

Джамалу задержали в аэропорту

Известная украинская певица Джамала в интервью Маше Ефросининой рассказала о вопиющем случае, который произошел с ней в стране, дружественной РФ. Артистка попала в неприятности из-за освещения военных преступлений России, что едва не превратилось в международный скандал.

Джамала поделилась, что ее задержали на сутки прямо в аэропорту и угрожали депортацией. Певица порадовалась, что в этот момент была без своих маленьких детей. В соцсетях знаменитость активно освещала события в Буче и другие военные преступления РФ, за что ее заочно арестовали в стране-агрессоре за "распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России". Спецслужбы дружественной к РФ страны не оставили это без внимания.

фото: instagram.com, Джамала

"Я не могу назвать страну, но меня на сутки задержали. Это было очень страшно. Но хорошо, что я была без детей, потому что думала брать их с собой. Мне говорят: 'Гражданочка, проходим. Есть секретная информация, мы вас депортируем'. Спросили, откуда я приехала. Говорю, что из Киева. А они: "Вот и езжайте в Киев". Я спрашиваю почему, они говорят: "Что-то вы такое сделали...". Я говорю: "А что я такое сделала?". Мы открываем мой Instagram, а там сообщения о Мариуполе, Буче и так далее", — рассказала Джамала.

К счастью, звезде смогли помочь представители украинского посольства. Певица заявила, что действия правоохранителей на самом деле были политическим преследованием. Несмотря на свой страх, Джамала старалась держаться стойко.

фото: instagram.com, Джамала

"Это было стремно, но у меня сработала какая-то сила: не сдаваться, хорошо, что я без детей. Я знала, что выгребу", — высказалась знаменитость.

Джамала

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

