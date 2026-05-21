"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

Артиста обделили из-за невнимательности организаторов конкурса.

Верка Сердючка - Евровидение 2026

Легендарная Верка Сердючка оказалась в эпицентре скандала после Евровидения 2026. Андрей Данилко в Instagram прокомментировал, почему из официального ролика на канале конкурса вырезали выступление Сердючки.

Знаковым номером на Евровидении 2026 стало выступление легенд конкурса. В их числе на сцене появилась Верка Сердючка, которая исполнила с залом песню "Volare". Кадры, на которых весь зал исполняет хит вместе с украинским артистом в унисон, внезапно пропали из ролика на официальном канале. Оказалось, что организаторы Евровидения 2026 не выкупили права на песню. Такой поступок возмутил Андрея Данилко, который не стал молчать и публично рассказал о проблеме в своих соцсетях.

"Благодарю еврофанов за такую искреннюю реакцию и поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что, по крайней мере, тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами. Понимаю, что организаторы не хотели нас обидеть, у них есть свое видение, свои условия. Но я не понимаю, зачем приглашать, как говорится, "икону Евровидения", и ее не показывать... Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, следует договариваться обо всех деталях "на берегу": авторских правах, исполнении и даже согласовывать раскадровку номера, чтобы понимать, как это будет выглядеть. Но если перефразировать известный мем "Батя, я стараюсь!", могу сказать так: "Люди, мы старались...", — откровенно высказался артист.

Несмотря на неуважение со стороны организаторов Евровидения, Данилко не собирается сидеть сложа руки. Он заявил, что был бы рад записать кавер на хит "Volare" и дать ему новую жизнь.

"Я с огромным удовольствием записал бы полную версию "Volare" и, если повезет, подарил этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное — когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и чувствуют теплую ностальгию. А потом возвращаются домой с простым чувством: "Мы были на концерте Сердючки, и мы были счастливы", — поделился Данилко.

О персоне: Андрей Данилко Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

