Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки.

День вышиванки - Владимир и Елена Зеленские / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Зеленский

Поздравление Владимира Зеленского с Днем вышиванки

Какие вышиванки выбрали Владимир и Елена Зеленские

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе поздравили украинцев с Днем вышиванки. На фотографии, которая появилась в Instagram, главная пара страны продемонстрировала стильные наряды в национальном стиле.

В поздравлении для украинцев президент сделал акцент на главных смыслах, которые всегда сопровождали вышиванку: сохранении идентичности и национальной памяти, защите от зла и надежде на будущее.

Владимир и Елена Зеленские в вышиванках / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы каждый день вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Излечивая раны. Обучая детей и обучаясь самостоятельно. Мы храним память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!", — написал Зеленский.

Для фотографии президент традиционно выбрал вышиванку черного цвета со сдержанным орнаментом. А вот его супруга Елена Зеленская выбрала более яркий вариант — стильную блузу от Varenyky Fashion под названием "Family tree". Как сообщается на сайте бренда, этот орнамент испокон веков служил для связи поколений и защиты семьи. Такую вышиванку можно приобрести за 470 евро.

Вышиванка Елены Зеленской / varenykyfashion.ua

Зеленские уже не впервые выбирают образы от этого бренда. Ранее президент уже появлялся в вышиванке от "Varenyky Fashion" в 2024 году во время пасхального поздравления. Модель под названием "Владимир" обошлась тогда президенту в 12 500 гривен.

Владимир Зеленский в вышиванке / фото: president.gov.ua

Елена Зеленская / инфографика: Главред

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

