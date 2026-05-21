Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

Кристина Трохимчук
21 мая 2026, 10:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки.
День вышиванки - Владимир и Елена Зеленские
День вышиванки - Владимир и Елена Зеленские / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

  • Поздравление Владимира Зеленского с Днем вышиванки
  • Какие вышиванки выбрали Владимир и Елена Зеленские

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе поздравили украинцев с Днем вышиванки. На фотографии, которая появилась в Instagram, главная пара страны продемонстрировала стильные наряды в национальном стиле.

В поздравлении для украинцев президент сделал акцент на главных смыслах, которые всегда сопровождали вышиванку: сохранении идентичности и национальной памяти, защите от зла и надежде на будущее.

видео дня
Владимир и Елена Зеленские в вышиванках
Владимир и Елена Зеленские в вышиванках / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы каждый день вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Излечивая раны. Обучая детей и обучаясь самостоятельно. Мы храним память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!", — написал Зеленский.

Для фотографии президент традиционно выбрал вышиванку черного цвета со сдержанным орнаментом. А вот его супруга Елена Зеленская выбрала более яркий вариант — стильную блузу от Varenyky Fashion под названием "Family tree". Как сообщается на сайте бренда, этот орнамент испокон веков служил для связи поколений и защиты семьи. Такую вышиванку можно приобрести за 470 евро.

Вышиванка Елены Зеленской
Вышиванка Елены Зеленской / varenykyfashion.ua

Зеленские уже не впервые выбирают образы от этого бренда. Ранее президент уже появлялся в вышиванке от "Varenyky Fashion" в 2024 году во время пасхального поздравления. Модель под названием "Владимир" обошлась тогда президенту в 12 500 гривен.

Владимир Зеленский в вышиванке
Владимир Зеленский в вышиванке / фото: president.gov.ua
Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что вокруг Верки Сердючки разгорелся громкий скандал сразу после финала Евровидения-2026. Андрей Данилко лично рассказал, по какой причине организаторы вырезали выступление из официального ролика на YouTube-канале конкурса.

Также украинская певица Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой, наконец раскрыла имя своего новорожденного сына. Сделать это артистка решила весьма оригинально — она зашифровала имя первенца с помощью забавных эмодзи в своих соцсетях.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

11:48Украина
Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

11:24Война
Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Последние новости

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть несколько попаданий, ранены люди

11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

10:53

Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

10:34

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

Реклама
10:04

5 причин, по которым перец не растет после посадки в грунт: что с этим делатьВидео

10:02

Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в садуВидео

09:58

РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

09:50

"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Рейтинг онлайн-школ по математике по результатам НМТ-2025: кто стал лидером дистанционного образования новости компании

09:07

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:06

Год перемен: успех и удача ждут четырех знаков зодиака до конца 2026

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 мая (обновляется)

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

Реклама
07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Реклама
21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять