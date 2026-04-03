Ужасно больно: Джамала рассказала о хейте за лишний вес

Певица Джамала рассказала о том, как переживала волну хейта, связанного с ее весом после родов.

Джамала откровенно рассказала о себе

Украинская певица Джамала откровенно рассказала о жестокой критике ее фигуры после рождения третьего ребенка, который доводил ее до отчаяния на фоне физического истощения.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Джамале писали неприятные комментарии и хейтили ее за лишний вес. При том сама певица отметила, что на тот момент кормила грудью и много работала над своим телом.

"Плакала, очень плакала. Приходила на пилатес каждый день и понимала, что физически очень больно, а вес не двигается совсем. Потому что я кормлю... Это было ужасно больно", - говорит она.

Джамала также говорит, что она не любитель сладкого. "Я могу съесть кусочек торта, но это очень редко. Из сладкого я люблю очень черный шоколад. Я воспитала любить себя правильное сладкое", - рассказывает артистка.

Кроме того, Джамала добавила, что ей было очень больно слышать такую критику. "Мне было ужасно больно. Толстая, ужасная, уродина...и когда ты это все читаешь. Прийти в форму - это одно. А прийти в форму после родов - это уже совсем другая история. Тут есть диастаз. На это все нужно время. И где взять это время, если ты выходишь на сцену. Мне что, закрыть рот и не выходить на год на сцену, пока я вам не понравлюсь? Это ужасно, что такое существует, что ты постоянно должна быть картинкой, соответствующей ожиданиям", - отметина одна из топовых артисток Украины.

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

