"Это самое сильное": Рианна впервые показала свои гламурные роды

Рири опубликовала снимки из роддома.

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Рианна показала новорожденных сыновей от Asap Rocky / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Рианна родила двух сыновей в 2022 и 2023 годах

В 2025 звезда впервые показала сэлфи с мальчиками из роддома

В 2022 году барбадосская певица, бизнесвумен и актриса Рианна впервые стала мамой - на свет появился мальчик, которого она и ее партнер, репер Asap Rocky (Раким Ателастон Майерс), назвали Ризой (Rza). Год спустя в их семье появился еще один сын - Райот Роуз.

Рианна старается не сильно афишировать то, что связано с ее детьми - про обе беременности она сообщала на поздних сроках, и долго скрывала имена и пол своих отпрысков. Но, имея тягу к экстравагантным жестам, в Международный женский день в 2025 году для поздравления она использовала весьма необычные "открытки".

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В своем блоге в Instagram она опубликовала фото из роддома - сразу после рождения Ризы и Роуза. "Это самое сильное, что я когда-либо делала как женщина... Мои маленькие чуда! И да, я рожала в жемчуге и солнечных очках... Не спрашивайте, много чего происходило", - написала Рианна.

Рианна показала новорожденных сыновей от Asap Rocky / instagram.com/badgalriri

Рианна показала новорожденных сыновей от Asap Rocky / instagram.com/badgalriri

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Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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