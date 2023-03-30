"Это предательство": Меладзе уже хотят изгнать из России за "Героям слава!"

В России раздули небывалый скандал из-за слов Валерия Меладзе.

Меладзе хотят изгнать из России за "Героям слава!" / скриншот YouTube

Певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", должен покинуть Россию.

По крайней мере так считает скандальный российский депутат Виталий Милонов.

Политик уверен, что обратной дороги нет: если человек уехал из страны, то пусть не возвращается.

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"Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины — требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики — это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", - заявил одиозный депутат страны-агрессора.

Напомним, певец Валерий Меладзе вызвал бурные обсуждения своего поступка в России. Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава".

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