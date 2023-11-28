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Это последний: Энрике Иглесиас огорошил поклонников неприятной новостью

Алена Кюпели
28 ноября 2023, 22:33
Испанский певец пояснил, что больше не будет выпускать никаких новых альбомов.
Энрике Иглесиас больше не будет записывать альбомы
Энрике Иглесиас больше не будет записывать альбомы / Коллаж Главред, фото Instagram/enriqueiglesias

Энрике Иглесиас утверждает, что сдержит свое обещание прекратить записывать новую музыку после выпуска своего предстоящего 11-го студийного альбома.

По информации The Daily Mail, cообщается, что вторая часть альбома Final Vol2 станет последним, который звезда выпустит в традиционной форме альбома.

"Я работал над этим альбомом уже много лет. И для меня это всегда было, как я уже сказал, мой последний альбом… вот и все. Я не думаю… нет, я знаю, я больше не буду выпускать альбомы", - сказал артист.

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Поклонники певца получат возможность увидеть его во время текущего тура.

С середины октября Иглесиас гастролирует с Рикки Мартином и Питбулем в рамках The Trilogy Tour.

Через месяц после тройных концертов было объявлено, что тур продлевается за счет 18 новых концертов, которые состоятся в 2024 году.

Иглесиас и Питбуль ранее отправлялись в тур в 2017 году, а Иглесиас и Мартин также объединились в 2021 году для проведения собственной серии концертов.

Напомним, ранее старший брат артиста, певец Хулио Иглесиас-младший, в эфире шоу Sonsoles Oneg случайно проговорился о том, что Энрике и Анна Курникова теперь официально муж и жена.

Отметим также, что Энрике Иглесиас и Анна курникова познакомились в 2001 году - спортсменка приняла участие в съемках клипа певца на песню "Escape". В 2004 году в светских кругах стали ходить слухи о помолвке пары, которые, впрочем, не подтвердились.

В 2017 году у Курниковой и Иглесиаса родились двойняшки, сын Николас и дочь Люси, а 3 года спустя - дочь Мэри.

Ранее также пара поделились редким семейным фото. Иглесиас отметил свой 47-й день рождения. В честь праздника Курникова выложила на своей странице милое семейное фото. На снимке возлюбленные позируют вместе с детьми.

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Энрике Иглесиас новости шоу бизнеса
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