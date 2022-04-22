"Это останется пятном стыда на вашей репутации": лидер Ногу свело! решил стать совестью России

Максим Покровский пристыдил русский народ и музыкантов за поддержку войны в Украине / instagram.com/max_pokrovskiy

Российский рок-музыкант, лидер группы Ногу свело! Максим Покровский в эфире программы Воздух заявил, что считает развязанную россией войну в Украине вечным пятном позора на репутации всех россиян.

Более того - он лично готов посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать это пятно несмываемым, так высок его уровень неприятия и осуждения военным зверствам русских оккупантов на территории Украины.

"Когда Россия станет другой, а когда-нибудь она станет другой, это навсегда останется пятном стыда на вашей репутации. Я лично приложу к этому руку, чтобы все об этом помнили. Хотите, называйте это злопамятностью. Это просто память", - сказал Покровский.

"Досталось" от лидера Ногу свело! и артистам, которые поддерживают кровавую политику путина. Их Покровский называет Z-музыкантами и безмерно презирает за молчание и малодушие.

"Дорогие мои, никакие вы мне не дорогие. Это моя родина, это мое понимание того, какие у меня отношения с этой территорией, с этой историей, с этой страной и с этим народом. Вас я катастрофически презираю. Если мы рождены музыкантами, если это действительно наше призвание для того, чтобы когда-то сказать свое слово. Это время могло бы не наступить и оно не наступило бы, если бы наше общество, прежде всего интеллигенция, ведущая за собой общество вперед, не допустили этого. Но мы это допустили", – сказал артист.

К слову, мама Максима Покровского - украинка, родственники которой до сих пор проживают в Днепропетровской области.

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Ранее российская рок-группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Поколение Z", где попыталась объяснить россиянам, что ими руководит пропаганда, а в Украине идет жестокая война, развязанная диктатором путиным.

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