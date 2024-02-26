"Это не прогулка или кураж": Тарас Тополя признался, готов ли вернуться на фронт

Украинская группа Антитела вместе с вокалистом Тарасом Тополей в феврале 2022 года сперва записались в ТРО, затем более полугода провели на фронте. Их демобилизовал личным приказом бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сейчас, после возвращения с фронта к активной концертной деятельности, Тополя признается, что не обладает теми личностными качествами, которые могли бы ему сохранять холодный ум на войне. Тем не менее на вопрос о том, готов ли он вернуться туда, у певца лишь один решительный и категоричный ответ.
Им Тополя поделился во время интервью для шоу Ближче до зірок. Лидер Антител подчеркнул, что война - это страшно, больно, изнурительно, но и он, и его команда помнят, что такое долг чести.
"Мы провели на фронте более семи месяцев. Фронт - это не прогулка или какой-то кураж. Это пот, кровь, слезы, боль, потеря побратимов, ранения, грязь, матюки, победы и поражения. У меня нет того характера, чтобы я хотел добровольно туда вернуться. А если нас назад откомандирует на передовую новый главнокомандующий господин Сырский, то мы скажем "да", и отправимся на ноль. Мы военнослужащими были и остаемся ими", - подчеркнул Тарас Тополя.
Кто такой Тарас Тополя?
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
Ранее танцор-воин Дмитрий Дикусар жестко высказался про войну и признался в своих главных разочарованиях, с которыми ему довелось повстречаться за два года на фронте.
Также популярный украинский певец, а ныне - защитник Виталий Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ. За последние полгода жизнь артиста сильно изменилась.
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