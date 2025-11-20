Укр
"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

Анна Подгорная
20 ноября 2025, 16:14
Сын Константина Грубича рассказал о внимании и планах на будущее.
Ярослав Грубич
Ярослав Грубич личная жизнь - какие планы строит Грубич-младший / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

  • Свободно ли сердце Ярослава Грубича
  • Как складывается его личная жизнь после потери руки

Ярослав Грубич, сын украинского ведущего Константина Грубича, потерял руку на поле боя. О своем опыте жизни с этим он делится в социальных сетях - рассказывает, как проходит реабилитация, и как психологически принимает ампутацию.

В недавнем интервью для "Наодинці з Гламуром" Грубич признался, что сейчас у него нет возлюбленной, хоть на личном фронте вовсе не затишье - он пользуется вниманием у женщин. Однако в новые отношения вступать не торопится.

"Мое сердце свободно. Я всем отвечаю, но сейчас у меня вся энергия уходит на лечение. Возможно, позже. Да и новые отношения начинать интереснее уже с протезом. Есть такие, которые очень назойливы, хотят подъехать в больницу, с некоторыми мы виделись. Это был интересный опыт для меня, потому что раньше у меня не было такого внимания. Я думаю, что это будет позже. Все же здравый смысл должен победить, и надо вылечиться", - поделился сын Константина Грубича.

Также он отметил, что планирует рассказать, если в его личной жизни что-то изменится. Таким образом Ярослав хочет показать, что счастливое будущее есть даже после серьезных травм.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич личная жизнь - какие планы строит Грубич-младший / Скриншот YouTube

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Константин Грубич новости шоу бизнеса
Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

