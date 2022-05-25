"Это будет реально чудо": Мика Ньютон рассказала о беременности и детях после тяжелой онкологии

Мика Ньютон рассказала, может ли стать мамой после рака / instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон полтора года назад поборола рак яичника. в интервью ДеЯк артистка рассказала, планирует ли с мужем заводить детей, и возможно ли это в ее нынешнем состоянии здоровья.

Так Ньютон призналась, что хотела бы стать матерью, но понимает - пережитое ею лечение серьезно ослабило организм и онкология не прошла бесследно. Но шансы все же есть.

Мика отмечает - они с мужем потенциально готовы к родительству, но предпочитают не обсуждать это. К тому же сейчас все их свободное время посвящено заботе о родителях и племяннице Мики, которые бежали от войны в Украине к ней в Америку, также благотворительным мероприятиям, направленным на помощь Украине и украинцам.

"Когда у тебя рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс организм прошел. Эта тема у нас закрыта просто. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо. Мы свою жизнь с мужем поставили на паузу. Мы не в приоритете вообще. У нас в приоритете – это племянница, мама, папа. Боже, хочется плакать. Потому что это реально правда", - делится Ньютон.

Все же артистка намекает, что детский вопрос для ее семьи не закрыт. Она не исключает возможность усыновления, но всему свое время.

"Я ведь всегда говорила, что я открыта. Когда в Украине жила, мы очень много приезжали в детские дома, я и пела для них и помогала. То есть у меня сердце всегда открыто к деткам, я ужасно их люблю. Будем постепенно решать. Вообще этот процесс тоже нелегок даже документально. Там столько всего нужно доказательств. У меня много знакомых и родственников Криса усыновляли. Этот процесс не из легких. Поэтому нужно решить. А здесь столько всего сейчас", - отмечает певица.

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