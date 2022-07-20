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"Это абсурдно": Оля Полякова ответила украинцам насчет того, что не бывает "хороших русских"

20 июля 2022, 13:11

Полякова также прокомментировала свой скандальный пост в Instagram, в котором она призывала президента Зеленского дать гражданство ее подруге Белоцерковской.

Полякова
Оля Полякова / ua.depositphotos.com и УНИАН

Поп-певица Оля Полякова уверена в том, что украинцы должны "ценить" россиян, которые якобы отказались от множества вещей ради поддержки Украины. Об этом исполнительница заявила в интервью Ольге Бутко.

"Есть и там люди, которые все готовы потерять ради нас. И мы должны это ценить. Все эти нападки, что нет "хороших русских". Я абсолютно уверена в коллективной ответственности россиян, но, когда мы все кричали "Делайте что-то, выходите на улицы". Некоторые люди этого не сделали, а другие сделали и потеряли все. И мы начинаем рассказывать, что "хороших русских" не бывает. Это абсурдно", — говорит она.

Полякова также прокомментировала свой скандальный пост в Instagram, в котором она призвала президента Украины Владимира Зеленского дать украинский паспорт ее подруге, россиянке-блогерке Нике Белоцерковской.

"У меня есть подруга, у которой я жила во Франции, Ника Белоцерковская. Она первой получила уголовное дело, потом розыск, у нее конфисковали всю недвижимость в России — две квартиры в Москве, дом в Питере, все деньги, со всех счетов. Она знала, на что она шла. Но с первых дней войны она кричала, что это война на свою огромную российскую аудиторию. И потеряла там все. Я написала эмоциональный пост в ее день рождения об украинском гражданстве и что началось? Это ненормальная реакция на человека, который потерял ради правды все! Она потеряла имущество и может потерять свободу. Ей грозит 15 лет заключения. И такая реакция, злая и агрессивная, хочется просто отвернуть голову и в эту сторону больше не смотреть. Мы знаем, как выглядит наш враг, нужно на него направить всю свою злость, а не на друг друга", — сообщила Полякова.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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Автор: Егор Бунин
Оля Полякова новости шоу бизнеса
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