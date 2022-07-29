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"Есть что вспомнить": самая богатая певица Украины Камалия похвасталась декольте до пояса

29 июля 2022, 15:30

Артистка уверена, что наша страна вернется к прежней жизни.

Камалия
Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины, вспомнила беззаботную жизнь в довоенное время.

В своих Instagram-сторис артистка опубликовала фото, на котором позировала в платье с невероятны декольте. Снимок был датирован 2018 годом.

"Есть что вспомнить и есть за что бороться. Все будет Украина", - подписала свой пост Камалия.

Камалия
Камалия / скриншот

Напомним, ранее певица Камалия пыталась рассказать правду о происходящем в Украине своим знакомым и родным, но их реакция шокировала певицу.

У нее есть тетя, проживающая в Москве. Камалия позвонила родственнице, чтобы донести правду, но в ответ слышала только истории про "бандеровцев" и "нацистов".

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Камалия
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