"Есть что вспомнить": самая богатая певица Украины Камалия похвасталась декольте до пояса

Артистка уверена, что наша страна вернется к прежней жизни.
Певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины, вспомнила беззаботную жизнь в довоенное время.
В своих Instagram-сторис артистка опубликовала фото, на котором позировала в платье с невероятны декольте. Снимок был датирован 2018 годом.
"Есть что вспомнить и есть за что бороться. Все будет Украина", - подписала свой пост Камалия.
Напомним, ранее певица Камалия пыталась рассказать правду о происходящем в Украине своим знакомым и родным, но их реакция шокировала певицу.
У нее есть тетя, проживающая в Москве. Камалия позвонила родственнице, чтобы донести правду, но в ответ слышала только истории про "бандеровцев" и "нацистов".
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Автор: Сергей Коломиец