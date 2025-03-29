Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

Кратко:
- Что попросила Кабаева
- При чем тут президент Китая
Российский террорист и убийца мирного украинского народа - президент России Владимир Путин пообещал подарить своей лобовнице-гимнастке Алине Кабаевой панду.
По данным российского пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Кабаева выклянчила живой подарок в ходе их недавней беседы. "Тонкость момента в том, что все панды в мире принадлежат Китаю. То есть физически ни купить, ни создать панду без Китая не возможно - это товар, который не продается", - пишут пропагандисты.
Канал также добавляет, что животное можно взять в аренду. "Пекин активно использует этих животных в качестве инструмента дипломатии. И использует его Китай не только в виде пряника, но и вполне как кнут. Например, в 2023 году после смерти панды Лэлэ в Мемфисском зоопарке Китай вернул из США сразу четыре панды. И это далеко не единственный случай подобных кардинальных решений Китая", - добавляют они.
Что касается планов террориста-Путина заполучить панду в свою резиденцию на Валдае, то взамен черно-белого мишки, китайцы могут запросить "некий яркий жест со стороны Москвы".
"Это прям очень личное", - сказал источник. Вероятно, вопрос передачи панды Владимир Путин может поднять во время ближайшей встречи с Си Цзиньпином.
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Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путинуна фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.
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Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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