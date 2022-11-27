Еще одна улика: Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк

Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук и блогерка и нотариус Кристина Горняк начали скрывать, что происходит в их семье. Ранее обе знаменитости достаточно откровенно рассказывали про свои отношения в Instagram.

Сейчас известно, что пара разъехалась: Кристина отправилась якобы в отпуск в Австрию, а Владимир остался в Украине. Они перестали упоминать друг друга в социальных сетях, а недавно в СМИ просочилась инсайдерская информация про окончательный развод Горняк и Остапчука.

И пока блогерка строит новую жизнь за границей, ведущий в составе культурного батальона посетил деоккупированную часть Харьковской области. На снимках, которыми он поделился на своей странице в Instagram, видно, что он снял обручальное кольцо, которое ранее носил даже в эфире.

Последний раз на его безымянном пальце можно было увидеть кольцо в конце августа - за месяц до того, как начали ходить слухи про развод между ним и Горняк.

Сами супруги продолжают игнорировать прямые вопросы о переменах в семейном положении. И Кристина, и Владимир отвечают намеками или и вовсе избегают разговоров на эту тему.

Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

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