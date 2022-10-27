Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

Владимир Остапчук прокомментировал развод с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk/

Украинский теле- и радиоведущий и шоумен Владимир Остапчук удалил страницы из социальных сетей после того, как в СМИ появилась новость о его разводе со второй женой - нотариусом Кристиной Горняк.

Слухи о разладе в паре ходили уже несколько месяцев, а недавно человек из близкого окружения пары подтвердил - Владимир и Кристина больше не вместе.

Причем речь идет не об обычной ссоре, которая время от времени может случиться в любых отношениях. Инсайдер утверждает, что Остапчук и Горняк официально развелись еще несколько недель назад.

И как бы не упрашивали Владимира и Кристину поклонники, звездная пара продолжает хранить упрямое молчание о том, какая кошка пробежала между ними.

В комментарии для ТСН, который шоумен дал после новостей об его разводе, Остапчук вновь увильнул от темы: "Я не даю комментарии по поводу личной жизни, у меня все хорошо, спасибо за понимание".

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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