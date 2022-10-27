Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

Шоумен дал комментарий по поводу запутанной истории, героями которой стали он и его жена.
Украинский теле- и радиоведущий и шоумен Владимир Остапчук удалил страницы из социальных сетей после того, как в СМИ появилась новость о его разводе со второй женой - нотариусом Кристиной Горняк.
Слухи о разладе в паре ходили уже несколько месяцев, а недавно человек из близкого окружения пары подтвердил - Владимир и Кристина больше не вместе.
Причем речь идет не об обычной ссоре, которая время от времени может случиться в любых отношениях. Инсайдер утверждает, что Остапчук и Горняк официально развелись еще несколько недель назад.
И как бы не упрашивали Владимира и Кристину поклонники, звездная пара продолжает хранить упрямое молчание о том, какая кошка пробежала между ними.
В комментарии для ТСН, который шоумен дал после новостей об его разводе, Остапчук вновь увильнул от темы: "Я не даю комментарии по поводу личной жизни, у меня все хорошо, спасибо за понимание".
Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.
Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.
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