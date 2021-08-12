Еще одна девушка призналась, что Талашко заставил ее публично раздеться

Анастасия Вергелес / facebook.com/vergelesik

Украинская актриса Анастасия Вергелес рассказала как Талашко требовал интима, унижал ее перед сверстниками, а руководство университета бездействовало.

Как сообщила Радио НВ актриса кино, ведущая и общественная активистка Анастасия Вергелес, Владимир Талашко заставил ее раздеться перед всей аудиторией, и не отпускал никого с пары.

В 2009 году она поступила в университет в мастерскую Владимира Талашко. Сперва она не понимала, что происходит, а после первого курса преподаватель, по ее мнению, постоянно говорил, что хочет ее раздеть, посмотреть на размер груди.Читайте такжеФото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах

"Была ситуация, когда на репетиции он 3 часа заставлял меня раздеваться, объяснял, что это важно и тому подобное. Понимаю, что в актерской профессии есть много нюансов, но тогда осознавала, что мы не говорим о каком-то персонаже. У Талашко была четкая цель – раздеть меня при всех",– рассказала Анастасия.

Она сказала, что он не выпускал 10-15 студентов с пары, пока она не разделась. Вергелес заявила, что разделась, сняла футболку или кофту, уже даже не помнит - осталась в нижнем белье и сделала этюд.

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Она заявила, что после этого привлекла отца к разборкам с Талашко, но это ничего не поменяло.

"Уже ходили слухи о том, что с другими студентками Талашко имеет сексуальные связи. Он приглашает их к себе домой и заставляет принимать у себя душ, оставаться на ночь и тому подобное. Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть "крыша" и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета", - объяснила она.

Актриса сказала, что решилась рассказать все после того, как услышала признание студентки Талашко. Актриса уже написала заявление в Министерство культуры и информационной политики Украины. По этому делу она собирается идти до конца, до суда. Анастасия призвала всех девушек, у которых есть что рассказать, сделать это.

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