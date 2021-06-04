УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы

4 июня 2021, 11:14

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о харрасменте.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова за свою карьеру успела поработать в разных сферах на телевидении, и оказалось, что в юности стала жертвой домогательств.

Артистка рассказала, что когда ей было 23 года, продюсер музыкального канала, где она на тот момент работала, звал ее на личную встречу в баню.

Как отметила Анфиса в интервью "Алена, блин!", она не согласилась на похождение с женатым начальником.

"Было такое один раз за всю мою карьеру… Я вот сейчас честно не помню его имя и фамилию, но ему икается не первый день, не первый год… Это был женатый мужчина, продюсер, но не генеральный, с телеканала МузТВ", — отметила Чехова.

Анфиса Чехова 1977 г.р., так что это было вначале 2000-х, когда она вела шоу "На ночь глядя". По словам телеведущей, ее обидчик — не слишком известная личность: "Кто меня обижает, тот до известности не доживает… Я даже не уверена, что он еще работает на телевидении".

Анфиса призналась, что только сейчас смогла рассказать о домогательствах коллеги, так как для нее это была очень сложная и эмоциональная история. А тогда она еще и боялась потерять работу из-за сложного экономического состояния. Но все же, последнее с ней и случилось.

"И в общем-то я бы с ним делала программу, он там особо ни на что не влиял, но он постоянно хотел в баню! Видимо дома жена ему мыться не давала! И он мне постоянно завуалированно предлагал пойти, куда-то звал обсудить все эти истории. В этой ситуации была дилемма: надо было сохранить баланс, чтобы так ему отказывать, чтобы меня не выгнали с работы и не соглашаясь при этом на его свидания. Я не могла резко сделать это, иначе я бы вылетела с этой программы. И в конечном итоге он пригласил меня в свой кабинет и завалил на диван. Ему, видимо, надоело меня уговаривать. Он набросился на меня с поцелуями. Я резко его оттолкнула и четко сказала, что я не буду. И меня уволили", — подытожила Чехова.

По словам певицы, этот человек был каким-то новеньким, только назначенным.

Ранее певица Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российсвкий шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательсвах.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.

Анфиса Чехова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Высокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянииВысокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянии В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди ДиВ моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Стало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замужСтало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замуж Звезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фотоЗвезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фото Путин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астрологПутин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астролог

Последние новости

11:40

Возле разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации

11:38

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

11:18

В Ассоциации назвали нерыночной цену газа для тепловиков

11:14

Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы

11:06

У сына Януковича нашли бизнес с элитной недвижимостью в Москве - расследование Видео

Реклама
10:57

Плавают авто, людям не пройти: появилось видео, что натворила погода в Мариуполе Видео

10:37

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

10:29

"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде Видео

10:20

Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021 Видео

10:19

Анна Седокова выпустила новый ЕР Егоистка

10:08

В Киеве таксист-неадекват атаковал пассажирку и забрызгал газом Видео

09:53

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

09:20

"Два часа ждали хирурга": в Харькове в больнице умер маленький ребенок

09:17

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

09:09

Где и когда в Украине ждать +40 градусов: синоптик рассказал об аномалии Видео

08:47

Гороскоп на 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

08:40

Цепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возраст мнение

08:36

Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак Видео

08:21

Атака коронавируса: в Украине более двух тысяч заражений COVID-19 - Минздрав Видео

08:20

Кива с матом "наехал" на Зеленского из-за санкций против Беларуси и предупредил об ударе Видео

Реклама
08:05

Новая зрада: Тупицкого обвинили в поездках в захваченный Крым Видео

07:45

Водная проблема Крыма: астролог рассказал, превратится ли полуостров в пустыню

07:42

В США дали печальный прогноз для Украины в случае войны с РФ Видео

07:08

Смертельное поражение Путина: Каспаров объяснил, что заставит РФ уйти с Донбасса Видео

07:03

Лето заблудилось: украинцев предупредили о новом ударе холода и назвали сроки Видео

06:40

"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах" мнение

06:34

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

06:29

В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом Видео

06:05

Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

06:01

Кравчук сделал заявление о Донбассе и призвал решить вопрос с ОПЗЖ Видео

05:31

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

03:51

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

03:08

Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

02:14

Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием" Видео

00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы Видео

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

Реклама
22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять