Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова за свою карьеру успела поработать в разных сферах на телевидении, и оказалось, что в юности стала жертвой домогательств.

Артистка рассказала, что когда ей было 23 года, продюсер музыкального канала, где она на тот момент работала, звал ее на личную встречу в баню.

Как отметила Анфиса в интервью "Алена, блин!", она не согласилась на похождение с женатым начальником.

"Было такое один раз за всю мою карьеру… Я вот сейчас честно не помню его имя и фамилию, но ему икается не первый день, не первый год… Это был женатый мужчина, продюсер, но не генеральный, с телеканала МузТВ", — отметила Чехова.

Анфиса Чехова 1977 г.р., так что это было вначале 2000-х, когда она вела шоу "На ночь глядя". По словам телеведущей, ее обидчик — не слишком известная личность: "Кто меня обижает, тот до известности не доживает… Я даже не уверена, что он еще работает на телевидении".

Анфиса призналась, что только сейчас смогла рассказать о домогательствах коллеги, так как для нее это была очень сложная и эмоциональная история. А тогда она еще и боялась потерять работу из-за сложного экономического состояния. Но все же, последнее с ней и случилось.

"И в общем-то я бы с ним делала программу, он там особо ни на что не влиял, но он постоянно хотел в баню! Видимо дома жена ему мыться не давала! И он мне постоянно завуалированно предлагал пойти, куда-то звал обсудить все эти истории. В этой ситуации была дилемма: надо было сохранить баланс, чтобы так ему отказывать, чтобы меня не выгнали с работы и не соглашаясь при этом на его свидания. Я не могла резко сделать это, иначе я бы вылетела с этой программы. И в конечном итоге он пригласил меня в свой кабинет и завалил на диван. Ему, видимо, надоело меня уговаривать. Он набросился на меня с поцелуями. Я резко его оттолкнула и четко сказала, что я не буду. И меня уволили", — подытожила Чехова.

По словам певицы, этот человек был каким-то новеньким, только назначенным.

Ранее певица Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российсвкий шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательсвах.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.