Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

Кристина Трохимчук
23 сентября 2025, 12:56
65
Принцесса Уэльская может снова пропасть из публичной жизни из-за болезни.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон продолжает бороться с последствиями онкологии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

  • Кейт Миддлтон снова отказывается появляться на публике
  • Как болезнь принцессы Уэльской влияет на ее жизнь

Британская принцесса Кейт Миддлтон снова приняла тяжелое решение пропасть с радаров публики и не появляться на рабочих мероприятиях. На Кейт все еще влияют последствия лечения от онкологии, сообщает Radar Online.

По сообщениям инсайдеров, принцесса Уэльская нуждается в восстановлении после длительной терапии против рака. Она пыталась войти в рабочий ритм и посетила несколько важных для британской короны мероприятий, например государственный визит президента США Дональда Трампа, официальный день рождения короля Trooping the Colour и ее патронажный теннисный турнир Wimbledon. В это же время Кейт пропускала значимые мероприятия, такие как Royal Ascot и 80-летнюю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне.

видео дня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон исполняет королевские обязанности / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Инсайдеры отмечают, что даже такой облегченный график все равно дается принцессе Уэльской с трудом. Она очень быстро утомляется и испытывает упадок сил. Кроме этого, у Кейт Миддлтон трое детей, о которых ей нужно заботиться.

"За закрытыми дверями она все еще борется с эмоциональным истощением и быстро устает. Ей нужно больше времени, чтобы снова вернуться к королевскому темпу после лечения", — сообщает издание.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон нуждается в восстановлении / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон — болезнь

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в 2024 году публично призналась, что борется с онкологическим заболеванием. После абдоминальной операции врачи обнаружили у принцессы рак и ей пришлось начать курс профилактической химиотерапии.

С сентября 2024 года Кейт находится в ремиссии, но все еще чуствует последствия недуга, уменьшив количество посещаемых мероприятий. Несмотря на тяжелое лечение, принцесса продолжает выполнять часть своих обязанностей и открыто делится с британцами своим опытом, отмечая важность своевременной диагностики и поддержки семьи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости королевской семьи:

Ранее Главред сообщал, что президент США Дональд Трамп остался в восторге от Кейт Миддлтон после своего государственного визита в Великобританию. Королевская семья встретила Трампа в Виндзорском замке. Пожимая друг другу руки, Трамп сказал улыбающейся Миддлтон: "Ты прекрасна, так прекрасна", сообщают СМИ.

Также во время государственного визита президента и первой леди США произошло символичное событие - королева Камилла и Мелания Трамп появились в нарядах цветов украинского флага. Королева Великобритании выбрала для ужина платье ярко-синего цвета, в то время как Мелания остановилась на элегантном желтом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

13:35Война
Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

12:00Интервью
Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Последние новости

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в Кремле

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
12:56

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

12:52

На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

12:47

Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

12:32

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

Реклама
12:22

Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

12:02

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

12:00

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

11:56

Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальностьВидео

11:47

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:41

Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщилиВидео

11:36

Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

11:21

Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

11:17

Украинские войска могли поразить "шишек" Кремля во время атаки на Крым - ISW

11:00

Путин придумал план сближения с США, чтобы "выбить" уступки в войне - ISW

10:44

Китайское грузовое судно трижды тайно швартовалось в Крыму – FT

Реклама
10:39

Променяли на Шамана: путиниста Киркорова публично унизили в РФ

10:32

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

10:21

Украинцев предупредили об изменении пенсий: кто получит надбавки уже в сентябре

09:50

РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атакиФото

09:48

Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл "план Б" Кремля

09:42

Дроны делают войну доступной - и это самое страшное, что могло произойтимнение

09:34

Шесть знаков зодиака, которые известны как отличные манипуляторы

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 сентября (обновляется)

09:21

Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

08:51

Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

08:38

Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержкамиФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

07:54

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

06:43

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожарыФото

06:16

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

06:11

Как магнитом: четыре знака зодиака, которые всегда привлекают удачу

06:10

Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?мнение

Реклама
05:48

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

05:21

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 векаВидео

05:00

Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

04:35

Почему нельзя говорить "накладений платіж": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:04

Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогнозВидео

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять