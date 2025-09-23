Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

Принцесса Уэльская может снова пропасть из публичной жизни из-за болезни.

Кейт Миддлтон продолжает бороться с последствиями онкологии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон снова отказывается появляться на публике

Как болезнь принцессы Уэльской влияет на ее жизнь

Британская принцесса Кейт Миддлтон снова приняла тяжелое решение пропасть с радаров публики и не появляться на рабочих мероприятиях. На Кейт все еще влияют последствия лечения от онкологии, сообщает Radar Online.

По сообщениям инсайдеров, принцесса Уэльская нуждается в восстановлении после длительной терапии против рака. Она пыталась войти в рабочий ритм и посетила несколько важных для британской короны мероприятий, например государственный визит президента США Дональда Трампа, официальный день рождения короля Trooping the Colour и ее патронажный теннисный турнир Wimbledon. В это же время Кейт пропускала значимые мероприятия, такие как Royal Ascot и 80-летнюю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне.

Кейт Миддлтон исполняет королевские обязанности / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Инсайдеры отмечают, что даже такой облегченный график все равно дается принцессе Уэльской с трудом. Она очень быстро утомляется и испытывает упадок сил. Кроме этого, у Кейт Миддлтон трое детей, о которых ей нужно заботиться.

"За закрытыми дверями она все еще борется с эмоциональным истощением и быстро устает. Ей нужно больше времени, чтобы снова вернуться к королевскому темпу после лечения", — сообщает издание.

Кейт Миддлтон нуждается в восстановлении / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон — болезнь

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в 2024 году публично призналась, что борется с онкологическим заболеванием. После абдоминальной операции врачи обнаружили у принцессы рак и ей пришлось начать курс профилактической химиотерапии.

С сентября 2024 года Кейт находится в ремиссии, но все еще чуствует последствия недуга, уменьшив количество посещаемых мероприятий. Несмотря на тяжелое лечение, принцесса продолжает выполнять часть своих обязанностей и открыто делится с британцами своим опытом, отмечая важность своевременной диагностики и поддержки семьи.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

