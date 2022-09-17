Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с поклонницей. Момент попал на видео

Энрике Иглесиас / instagram.com/enriqueiglesias

Певец Энрике Иглесиас, который сейчас пребывает в гастрольном туре в Лас-Вегасе, оконфузился во время собственного концерта.

Так, распевая свои популярные песни, Энрике настолько раззадорил поклонниц, что те стали толпами выбегать на сцену, чтобы прикоснуться к своему кумиру. Одна из таких активных фанаток не просто смогла выскочить на сцену, а и буквально присосалась к исполнителю хита "Bailando".

Брюнетка в черном топе и ярко-желтой юбке так страстно целовала артиста в губы, что на секунду тот растерялся и стал гладить ее формы. Она в этот момент делала селфи или вела прямой эфир. Иглесиасу пришлось буквально отцепить от себя фанатку и сбежать в другой край сцены.

Видео моментально стало вирусным и дошло, скорее всего, и до супруги исполнителя Анны Курниковой.

Напомним, ранее испанский певец Энрике Иглесиас, который недавно в третий раз стал отцом, и его супруга теннисистка Анна Курникова, поделились редким семейным фото.

Иглесиас отметил свой 47-й день рождения. В честь праздника Курникова выложила на своей странице милое семейное фото. На снимке возлюбленные позируют вместе с детьми.

В 2017 году, избранники впервые стали родителями. У пары родились двойняшки — дочь Люси и сын Николас. А в прошлом году звезды поделились с поклонниками еще одной радостной новостью — на свет появилась их младшая дочка, которую назвали Машей. И хотя Энрике и Анна всегда старались не афишировать подробности своей личной жизни, недавно они все же сделали исключение.

Роман Курниковой и Иглесиаса

Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году, на съемках клипа Escape, и не смогли расстаться. Влюбленные живут в Майами. Официально Анна и Энрике не зарегистрировали отношения, но в СМИ несколько раз появлялись слухи о тайной свадьбе. Поводом для слухов о замужестве Анны стал тот факт, что в октябре 2019 года она сменила фамилию в Instagram на Курникову-Иглесиас.

Отметим, двойняшки Николас и Люси родились в семье Иглесиаса и Курниковой в декабре 2017 года.

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