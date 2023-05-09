Эмили Ратаковски призналась, какую артистку мечтает позвать на романтическое свидание

В новом интервью Ратаковски признала, что женщины также представляют для нее любовный интерес.

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Эмили Ратаковски намекнула на свою бисексуальность / instagram.com/emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски в июле 2022 года рассталась со своим мужем, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, после 4 лет брака. Причиной развода стали регулярные измены мужчины.

С тех пор 31-летняя Ратаковски уверенным шагом отправилась на поиски новой любви. За последний год модели приписывали романы с различными знаменитыми мужчинами - актером Брэдом Питтом, певцом Гарри Стайлзом, комиком Эриком Андре, актером Питом Дэвидсоном и пр.

На днях Эмили стала главной героиней нового выпуска популярного глянца HommesGirls. В интервью для издания она призналась, что ее сексуальность весьма флюидна, и она заинтересована в том, чтобы вступить в романтические отношения с женщиной.

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"Я хотела бы встречаться с женщиной. Я всегда была из тех, кого больше привлекает вайб, чем какие-либо определенные физические моменты. Поэтому иногда я просто случайно встречаю кого-то и это как "Вау". И вот мне уже нравится этот человек", - поделилась Ратаковски.

Модель призналась, что ее привлекает американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (настоящее имя - Меган Джовон Рут Пит). Артистка в нетрадиционных отношениях ранее замечена не была, и своего мнения про Ратаковски, как потенциальную партнершу, пока не высказывала. Известно, что с февраля 2021 года Стэллион состоит в отношениях с американским хип-хоп-исполнителем Pardison Fontaine.

Эмили Ратаковски рассказала, что хотела бы встречаться с Megan Thee Stallion / instagram.com/theestallion

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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