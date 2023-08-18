Эмили Ратаковски показала великолепный пресс и выгуляла стильный образ

Эмили Ратаковски считается одной из самых красивых моделей в мире.

https://stars.glavred.info/emili-ratakovski-pokazala-velikolepnyy-press-i-vygulyala-stilnyy-obraz-10494109.html Ссылка скопирована

Эмили Ратаковски поражает своей фигурой/ instagram.com/emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски выгуляла модный лук и показа свой подкачанный живот.

Глядя на Ратаковски, вообще сложно поверить в то, что она родила ребенка.

По информации Page Six, 32-летняя модель привлекла внимание черной юбкой с заниженной талией и рубашкой с перекрученным воротником с глубоким вырезом и развевающимися рукавами.

видео дня

Она сочетала откровенный образ с коричневыми ботинками, золотым цепным ремнем и черной сумочкой, когда направлялась в Sony Music Studios, чтобы записать эпизод своего подкаста "High Low".

Посмотреть на модный образ звезды можно тут>>>

Ратаковски оставила волосы распущенными и выбрала простой гламурный образ, который она прикрыла большими солнцезащитными очками.

Напомним, ранее известный британский певец Гарри Стайлс и супермодель из США Эмили Ратаковски завели роман. Звезды поймали в Токио за поцелуями папарацци.

Напомним, ранее, в сентябре 2022-го, Эмили Ратаковски подала на развод со своим мужем, отцом своего сына и кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Как писали тогда таблоиды, девушка не выдержала измен супруга.

Вас также может заинтересовать: