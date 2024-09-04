Элтон Джон почти ослеп - что случилось

Элтон Джон поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогает ему справиться с инфекцией.

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Элтон Джон серьезно болен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn/

Британский легендарный певец Элтон Джон частично потерял зрение из-за тяжелой глазной инфекции.

На своей странице в соцсетях артист рассказал, что сейчас восстанавливается и чувствует себя положительно.

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"В течение лета я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправлюсь, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу. Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер, а также моей семье, которая так хорошо заботилась обо мне в последние несколько недель. Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома, и чувствую себя положительно относительно прогресса, которого я достиг в своем лечении и восстановлении. ", – написал певец.

Кто такой Элтон Джон? Элтон Джон – британский рок-музыкант, обладатель пяти премий "Грэмми", командор Ордена Британской империи. В своем творчестве Элтон Джон эволюционировал от рок-н-ролла через психоделический рок, позже софт-рок до упрека.

Известно, что Элтон Джон – бисексуал, о чем он сообщил в интервью журналу Rolling Stone 1976 года. В 1984 году он женился на Ренет Бауэле, однако через три года расстался, а с 1993 постоянным партнером Элтона Джона является продюсер Дэвид Ферниш. В 2014 году они заключили брак.

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