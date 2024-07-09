Элтон Джон опорожнился прямо в магазине во Франции

Британский композитор не смог больше терпеть и справил нужду прямо в магазине.

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Элтон Джон попал в неприятный инцидент/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярный британский певец и композитор Элтон Джон не смог удержаться, пока покупал кроссовки во Франции, и закончил тем, что помочился в пластиковую бутылку посреди магазина.

По крайней мере, так говорит парень, который управляет магазином.

Райан Суккар, владелец Sugarkikz в Ницце, рассказал изданию TMZ, Элтон пришел в его магазин в понедельник днем ​​со своими двумя сыновьями и телохранителем и спросил, есть ли здесь туалет.

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К слову, похоже, что Элтон плохо прицелился. Как рассказали журналистам, он пописал на пол и попросил у охраны салфетки, чтобы убрать беспорядок.

Владелец магазина говорит, что он был "шокирован и расстроен" тем, что покупатель так себя вел… и это был первый раз за его 3 года управления бизнесом.

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Напомним, ранее сэр Элтон Джон на одном из своих выступлений в рамках тура Farewell Yellow Brick Road заявил, что устал от концертов.

Ранее Элтон Джон прервал свой концерт, увидев украинку, которая размахивала украинским флагом. Эпизод произошел на концерте исполнителя в Бристоле, в рамках прощального тура Элтона Джона. В ходе концерта певец увидел украинку с нашим флагом и прервал свое выступление.

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