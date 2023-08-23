Елена Зеленская в стильной вышиванке и жемчуге поздравила с Днем флага

Для чествования украинской государственности первая леди Украины выбрала оригинальный аутфит с национальными мотивами.

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Елена Зеленская в вышиванке поздравила с Днем Государственного флага / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня Украина отмечает особенный праздник - День украинского флага. В честь этой даты первая леди Украины Елена Зеленскаяобратилась к соотечественникам.

"Сине-желтые цвета – это символ гордости. За воинов, которые устанавливают флаги на отвоеванных наших землях. За людей, хранящих флаги под угрозой пыток. За каждого и каждую, кто под сине-желтым флагом борется за эту победу", - отмечает она.

Также Зеленская подчеркнула, что сейчас флаг Украины - не просто атрибут государственности, но и символ борьбы за свободу и демократические ценности во всем мире. "Сегодня, в День Государственного флага, хочется призвать всех, кто верит в Украину: продолжайте говорить об этом с помощью нашего флага. На самом деле он сейчас не только наш: это цвет борьбы за демократические человеческие ценности всего мира", - заявляет первая леди.

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С важным для каждого украинца праздником жена гаранта поздравила в стильном образе, собранном благодаря трудам украинских дизайнеров. Зеленская надела белую сорочку-вышиванку с черным цветочным орнаментом и воротничком стойкой, шнурки которого она оставила не завязанными, от бренда Gaptuvalnya. Стоимость этой модели под названием "Рожа" на официальном сайте - 9500 грн.

Лук дополнили жемчужные бусы с золотым кулоном от Gunia и золотое колье-тризуб от Guzema. Волосы Елена Зеленская собрала в скромный пучок на затылке.

Елена Зеленская в вышиванке поздравила с Днем Государственного флага / instagram.com/olenazelenska_official

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала встречу мужа с сыном. Тимур Хромаев защищает нашу страну от оккупанта, и увидел маленького Сашу лишь третий раз за время полномасштабной войны.

Также стало известно, что Виталий Козловский временно вернулся в Киев с фронта, где он несет службу в составе Нацгвардии. Вскоре он планирует вернуться на службу, а пока интригует поклонников "важной миссией".

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