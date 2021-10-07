Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021

Елена Зеленская / Офис президента

6 октября в Киеве состоялись памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. На скорбную церемонию Елена Зеленская надела пальто винного цвета, который является одним из самых модных в этом сезоне.

Официальное мероприятие состоялось в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр с участием супругов Зеленских, дипломатов и духовенства. Гости церемонии открыли инсталляцию Кристаллическая стена плача и побывали в синагоге Место для размышлений.

Примечательно, что для публичного выхода первая леди Елена Зеленская подобрала очень уместный аутфит.

Образ Елены Зеленской

Супруга президента появилась в длинном двубортном пальто винного цвета. Прямой силуэт она довершила черным поясом с золотистой пряжкой.

В тон к верхней одежде Елена Зеленская подобрала кофточку. Этот наряд удачно сочетался с черными сапогами и трендовой сумкой-багетом.

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Первая леди также дополнила образ деталью из белой ленты, как символ памяти о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Первая леди позаботилась об элегантной укладке с боковым пробором и легком макияже, который выделил глаза. Из аксессуаров на ней только массивные золотые серьги.

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Образы Елены Зеленской

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