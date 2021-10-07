Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021

Наряд Елены Зеленской удачно сочетался с черными сапогами и трендовой сумкой-багетом.
6 октября в Киеве состоялись памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. На скорбную церемонию Елена Зеленская надела пальто винного цвета, который является одним из самых модных в этом сезоне.
Официальное мероприятие состоялось в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр с участием супругов Зеленских, дипломатов и духовенства. Гости церемонии открыли инсталляцию Кристаллическая стена плача и побывали в синагоге Место для размышлений.
Примечательно, что для публичного выхода первая леди Елена Зеленская подобрала очень уместный аутфит.
Образ Елены Зеленской
Супруга президента появилась в длинном двубортном пальто винного цвета. Прямой силуэт она довершила черным поясом с золотистой пряжкой.
В тон к верхней одежде Елена Зеленская подобрала кофточку. Этот наряд удачно сочетался с черными сапогами и трендовой сумкой-багетом.
Первая леди также дополнила образ деталью из белой ленты, как символ памяти о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яру.
Первая леди позаботилась об элегантной укладке с боковым пробором и легком макияже, который выделил глаза. Из аксессуаров на ней только массивные золотые серьги.
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Образы Елены Зеленской
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