Первая леди Елена Зеленская удивила новым образом

Елена Зеленская покорила стильным образом / instagram.com/olenazelenska_official/

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает работать над вопросом безбарьерности. В Международный день общего доступа к информации она презентовала электронное пособие Справочник безбарьерности.

На официальном выходе Елена Зеленская появилась в классическом костюме и блузке с гороховым принтом.

Первая леди отметила, что каждый может усовершенствовать новый проект. В следующем году первая леди планирует запуск Большой книги.

"Справочник безбарьерности – первый шаг в создании новой этики общения. Новая этика – это о том, когда в языке нет места дискриминационным или стереотипным фразам, когда мы понимаем, что уважение к людям проявляется не только в словах, но и в жестах, эмоциях или взгляде, когда наше ежедневное взаимодействие с другими не создает искусственных барьеров", – написала жена президента в Instagram.

Для очередного официального выхода первая леди Украины предстала в сдержанной одежде с яркими деталями.

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Она позировала перед камерами в синей блузке с асимметричным желтым гороховым принтом и классическом темно-синем костюме, состоящим из жакета и брюк прямого кроя.

Такой наряд Елена Зеленская соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Она распустила волосы и слегка накрутила их на концах. Супруга президента завершила образ легким макияжем.

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Образы Елены Зеленской

4 марта первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.

Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.

Накануне первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle и покорила стильным образом.