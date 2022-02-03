Елена Зеленская покорила стильным образом на встрече с Эрдоганом

Елена Зеленская / president.gov.ua

В Киев, 3 февраля, прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с женой Эмине. Владимир и Елена Зеленские приветствовали гостей.

Первая леди Украины на торжественной встрече блистала в простом и стильном образе.

У входа в Мариинский дворец супруга украинского президента появилась в двубортном пальто черного цвета, из-под которого виднелись брюки-палаццо, подобранные в тон верха.

Частью элегантного образа Елены Зеленской стал берет - головной убор, над которым не властно ни время, ни модные тенденции.

Образ Елены Зеленской

Первая леди выбрала широкие брюки с высокой талией и строгую блузу молочного цвета, изюминкой которой стал ажурный воротник.

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Волосы Зеленской были выпрямлены и ровно уложены. На лице виднелся легкий макияж.

Стиль Елены Зеленской

4 марта первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.

Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.

Накануне первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle и покорила стильным образом.

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