Елена Зеленская покорила стильным образом на встрече с Эрдоганом

Частью элегантного образа Елены Зеленской стал берет.
В Киев, 3 февраля, прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с женой Эмине. Владимир и Елена Зеленские приветствовали гостей.
Первая леди Украины на торжественной встрече блистала в простом и стильном образе.
У входа в Мариинский дворец супруга украинского президента появилась в двубортном пальто черного цвета, из-под которого виднелись брюки-палаццо, подобранные в тон верха.
Частью элегантного образа Елены Зеленской стал берет - головной убор, над которым не властно ни время, ни модные тенденции.
Образ Елены Зеленской
Первая леди выбрала широкие брюки с высокой талией и строгую блузу молочного цвета, изюминкой которой стал ажурный воротник.
Волосы Зеленской были выпрямлены и ровно уложены. На лице виднелся легкий макияж.
Стиль Елены Зеленской
4 марта первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.
Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.
Накануне первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle и покорила стильным образом.
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