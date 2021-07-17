Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

Елена Ющенко / Instagram

Жена сына Виктора Ющенко поделилась нечастыми фото, на которых продемонстрировала шикарную фигуру, которую вместила в крошечное бикини.

Девушка рассказала о пользе спортивного образа жизни. Она поведала также о том, какой вред здоровью бодипозитив несет организму человека.

Как Елена подчеркнула в своем Instagram, что специально добавила откровенные кадры, и что по своему опыту знает о негативе ожирения.

"Не могу сказать, что я против людей с лишним весом, но я против этой странной волны боди позитива. Вы нам что хотите уже прививать, что ожирение это норма ? Нет это не норма, во первых, это последствия для организма, во вторых никто с лишним весом не будет чувствовать себя легко и комфортно и не надо обманывать людей!!!", - подчеркнула девушка.

Она добавила, что поддерживает здоровый образ жизни, веганов и спорт, но намекнула, что бодипозитив, как его пропагантируют сейчас - нездоровая и вредная вещь.

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"Бодипозитив - это обман! Уважать всех людей нужно, но делать это нормальным не вижу смысла, лучше примером показывать, как выйти из лишнего веса, а не показывать на сколько кг стал больше и думать ,что это так круто и красиво!!! Это не красиво!!!! И я точно это знаю на личном примере…Отечность, задышка и лень - вот, что получите от своего бодипозитива!!! А вот от занятий спортом и отказа хотя бы иногда от сахара и вредных продуктов вы получите пользу и для души и для вашего прекрасного тела! Быть красивым нужно внутри и снаружи, а не это все", - попросила она своих поклонников.

Елена проиллюстрировала пост сексуальными селфи, которые сделала в зеркало - она позирует в таком крошечном желтом бикини, что оно едва удерживает шикарный бюст и во всей красе показывает ее прелести.

Елена Ющенко / Instagram

"P.s. Я против моды на дистрофиков !!! Так как это тоже вредно !!! Кушать нужно обязательно и иметь красивые формы ,а не изнеможённый вид и психику от голода !!!, - подчеркнула Ющенко.

Поклонницы и друзья девушки отреагировали на ее пост одобрительно, и оставили много комплиментов.

"Роскошная!!!! Просто красотка", "лишний вес никогда не будет признаком здоровья", "За здоровый образ жизни. Ты красотка", "Согласна", "У тебя очень красивая фигура. Золотая середина", - пишут в комментариях.

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