Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая победила на шоу Танці з зірками, а после этого нашла любовь своей жизни на шоу Холостячка, любит порадовать поклонников яркими фото с редкого отдыха. Актриса очено много работает, и больше успевает обсуждать духовные аспекты жизни - отношения, медитацию, йогу.

В этот раз она похвасталась кадрами с отдыха с семьей - среди прочего она показала, как Александр Эллерт готовит рыбу на углях а также запечатлелась с подругой.

В посте она поиронизировала на тему надувных матрасов - последнее время среди звезд популярные фламинго, а Мишина поплавала на большом куске пиццы.

"Кто-то на фламинго , а кто-то и на пицце неплохо смотрится", - пишет актриса.

Мишина в черном закрытом купальнике удобно устроилась на матрасе, и в кадр фотографа попали ее шикарные ножки и ягодицы, а также безумно красивое довольное лицо девушки.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"Ой какая красивая))) Счастья тебе Ксюша", "Красотка", "Шикарно смотритесь. Хорошего отдыха, Ксю)", "Неплохая начинка", "Прекрасная", "Прикольно, как всегда красотка" - пишут ей восторженные поклонники, которые в полной мере оценили стройную фигуру актрисы, которая регулярно занимается, следит за телом и питанием.

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