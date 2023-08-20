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Эктор Хименес-Браво сбрил волосы из-за проблем со здоровьем - идет на операцию

Анна Подгорная
20 августа 2023, 14:57 обновлено 20 августа, 14:57
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На такой радикальный шаг Эктора толкнула семейная проблема, которая преследует мужчин Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво сбрил волосы на голове в рамках подготовки к операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На днях колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво шокировал поклонников кардинальной сменой имиджа - шоумен полностью сбрил волосы на голове. Сперва он представил это, как бьюти-эксперимент, однако на своей странице в Instagram признался, что для его преображения есть веские причины.

Дело в том, что Эктор готовится к операции, для которой было необходимо избавиться от волос. Кулинар поделился, что он и его старший брат унаследовали проблему от отца, который столкнулся с этим, когда ему было всего 30 лет.

Папа будущего шеф-повара также делал операцию, однако для него она не увенчалась успехом. Поэтому Эктор долго откладывал эту процедуру и для себя. Сейчас шоумен предполагает, что медицина все же развивается семимильным шагами, поэтому его результаты могут быть более оптимистичными, чем у отца.

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Речь идет про облысение. Эктор Хименес-Браво, который тщательно следит за своим внешним видом, всегда стеснялся проплешины на затылке, которая появилась у него достаточно рано. Сейчас он решился на операцию по пересадке волос, к которой активно готовится.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво сбрил волосы на голове в рамках подготовки к операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала встречу мужа с сыном. Тимур Хромаев защищает нашу страну от оккупанта, и увидел маленького Сашу лишь третий раз за время полномасштабной войны.

Также жена Виктора Павлика заговорила о расставании с музыкантом. Екатерина Репяхова поделилась воспоминаниями эмоционального разрыва, который паре пришлось пережить.

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