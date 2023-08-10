Эктор Хименес-Браво поделил питомцев с подругой и отправил ее за границу

Поклонники Эктора заподозрили неладное, когда девушка шеф-повара перестала появляться с ним на фото.

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Эктор Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его подруга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво имеет огромную армию поклонниц. Правда, кулинар немало огорчил их, когда летом 2021 года сообщил, что больше не одинок.

Избранницей Эктора стала украинка, лицо и личность которой он хранит в строгом секрете чтобы не сглазить. До войны пара жила вместе. Время от времени Хименес-Браво делился интересными ситуациями их совместной жизни, общими фото и пр.

Сейчас избранница шеф-повара с его страниц в социальных сетях исчезла. Фанаты начали переживать и спрашивать Эктора, уж не расстался ли он со своей избранницей. В недавних сторис в Instagram он ответил на этот вопрос.

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Хименес-Браво сообщил, что его возлюбленная и песик по имени Чоко живут сейчас в Варшаве, а сам кулинар с Лупитой остается в Украине. Шеф-повар отправил девушку в безопасное место, а сам остается в нашей стране, хоть и имеет возможность выехать.

Эктор Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его подруга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал про начало его отношений с женой - Инна не сразу проявила к нему благосклонность, и долго заставила себя ждать.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей - пиарщицей и соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой.

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