УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семье

28 сентября 2022, 15:40

В прямом эфире Сніданку з 1+1 самый популярный кот Украины поделился подробностями своей жизни.

Кот Степан посетил завтрак с 1+1
Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединился самый популярный кот Украины – Степан, который является настоящей мировой звездой. На аккаунты пушистого блогера из Харькова подписаны миллионы людей. Тринадцать лет назад хозяйка Степана Анна забрала его с улицы месячным котенком. Каждый раз кот удивляет соцсети проницательным и сверхэмоциональным выражением своей мордочки, в котором пользователи видят себя и свое отношение к жизненным ситуациям.

В марте из-за полномасштабной войны Степан вместе с хозяйкой был вынужден покинуть родной Харьков. Он перебрался в Ниццу, где начал помогать другим. Через свои страницы в соцсетях он собирает донаты для животных, которые нуждаются в защите и поддержке в Украине.

Кот Степан посетил завтрак с 1+1
Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Кроме того, кот Степан получил награду - всемирную премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Сейчас Степан вернулся в Украину и находится во Львове. Ведущие Сніданку з 1+1 Юрий Горбунов и Людмила Барбир пообщались со Степаном и эксклюзивно расспросили о возвращении домой и пополнении в его семье.

Отметим, что пушистик снова заговорил голосом ведущего Руслана Сеничкина. Все факты, озвученные котом, являются полной правдой.

Кот Степан посетил завтрак с 1+1
Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Степан рассказал, что за время пребывания за границей он похудел на 1,5 килограмма. Говорит, что возраст уже дается в знаки. Однако он очень рад вернуться в Украину. И добавил: "На родной земле – в Украине и воздух лучше. Поэтому не переживайте - скоро вернусь в форму".

Кроме того, Степан признался, что теперь является не единственным любимцем для своей хозяйки. Во Франции семью пополнила еще одна кошка - Стефания.

"Хозяйка говорит, что такое имя она получила в честь нашей песни, которая победила на Евровидении-2022. И теперь в нашем доме 8 лапок, 2 хвостика и много усиков", - поделился кот Степан.

Кот Степан посетил завтрак с 1+1
Кот Степан и его подруга Стефания в эфире Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Сейчас многие украинцы занимаются волонтерством, чему пушистый инфлюэнсер очень радуется. Ведь в войне России против Украины страдает много животных, поэтому нельзя никому оставаться в стороне и этой проблемы.

Также Степан обратился к Бритни Спирс, которая в свое время привлекла внимание всего мирового сообщества к украинскому котику. Он отметил, что до сих пор ожидает ее сообщения и выразил ей слова любви и благодарности.

Напоминаем, ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

война в Украине шоу-бизнес Сніданок з 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:52

Неопытные хозяйки используют не весь потенциал духовки: что можно в ней делать кроме выпечки

15:50

Госдума РФ 3 октября соберется на внеочередное заседание по аннексии захваченных территорий УкраиныВидео

15:43

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

15:40

Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семьеВидео

15:37

"И с пластинами в голове": "полуслепой" инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать всеВидео

Реклама
15:16

Война закончится через 3,5 месяца после падения Луганска или Донецка - ПодолякВидео

15:12

Новые правила Голосу країни-12 на ТЕТ: какие изменения претерпит проект в условиях войныВидео

14:51

У Путина разразились "хотелками" оккупировать весь Донбасс после "референдумов"Видео

14:42

"Китай станет миротворцем": Небоженко рассказал, кому выгодно завершение войны в Украине

14:22

Воины ВСУ освободили поселок в 9 км от ЛиманаВидео

14:21

"Я хочу жить. Меня убивают": оккупанты расстреляли мужа украинской певицы

14:13

В Германии погиб 5-летний мальчик из Украины: его придавило шкафом

14:05

СМИ назвали количество россиян, которые спаслись бегством за границу от мобилизацииВидео

14:01

"Забудьте об этом": Шольц ответил на ядерный шантаж Путина

13:55

Комплексы, которых нет даже в армии ФРГ: Берлин в октябре может передать Украине новейшие ЗРК IRIS-T

13:47

На что живут актеры "Квартала" во время войны: Кошевой раскрыл детали

13:26

ВСУ уже на расстоянии 20 км: Лиман вероятно освободят через пару дней - аналитик

13:24

Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности

13:19

ВСУ будут в Крыму до середины 2023 года – генерал СШАВидео

13:16

Здоровье дороже: пять продуктов, которые нельзя хранить в дверце холодильника

Реклама
13:06

Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз Путина: "не отмахиваться, мол, это просто блеф"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

12:57

"Русские алкаши, русские быдло": Кудрявцева восхитилась мужеством российских мужчин-убийц

12:48

Шакира может сесть в тюрьму на 8 лет

12:47

Променял двоих детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского краяФотоВидео

12:43

США передают Украине средства для борьбы с иранскими дронами: Израиль дал разрешениеВидео

12:37

Друг Бориса Моисеева рассказал, что смерть артисту предсказала гадалка

12:35

Младший Кличко практически не разрешает бывшей жене видеть дочь

12:31

"Надо снимать президента": оккупант прозрел, что война в Украине никому не нужна - перехватВидео

12:20

"До лета": эксперт спрогнозировал, когда закончится война в Украине

12:14

Мамкины иезуиты из Кремля снова решили всех переигратьмнение

12:08

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

12:02

Звезда "Стиляг" объявил о добровольной мобилизации

11:57

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

11:50

"Он бы не умер, он бы жил": в России назвали неожиданную причину смерти Моисеева

11:37

Забрала подругу с собой: за день до похорон Елизаветы II умерла ее любимая фрейлинаВидео

11:33

В РФ мужу известной телеведущей прислали повестку, он - чемпион мира по хоккею с мячомВидео

11:28

Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросыВидео

11:09

"Не все так однозначно": российский певец Слепаков записал антивоенную песнюВидео

10:54

В Кремле надеются захватить Харьков и Одессу после мобилизации - BloombergВидео

Реклама
10:26

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:12

Северный поток и Северный поток-2 подорвали - МИД ШвецииВидео

10:07

После "референдумов" освобождение регионов может затянуться до весны - Небоженко

09:52

США будет трудно предсказать ядерный удар России по Украине - PoliticoВидео

09:44

Десятки "двухсотых" и "трехсотых": войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск

09:34

Рожденные в год Тигра: какой у них характер и можно ли приручить свободолюбивых лидеров

09:06

Три обстрела за ночь: оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

09:00

Путину поставили ультиматум по войне в Украине: Жданов объяснил, какие сроки дали диктатору

08:57

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022: Львам – сюрпризы, Скорпионам – деньги, Водолеям – интригиВидео

08:24

Мне нравится войнамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять