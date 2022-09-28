Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семье

В прямом эфире Сніданку з 1+1 самый популярный кот Украины поделился подробностями своей жизни.
Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.
Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединился самый популярный кот Украины – Степан, который является настоящей мировой звездой. На аккаунты пушистого блогера из Харькова подписаны миллионы людей. Тринадцать лет назад хозяйка Степана Анна забрала его с улицы месячным котенком. Каждый раз кот удивляет соцсети проницательным и сверхэмоциональным выражением своей мордочки, в котором пользователи видят себя и свое отношение к жизненным ситуациям.
В марте из-за полномасштабной войны Степан вместе с хозяйкой был вынужден покинуть родной Харьков. Он перебрался в Ниццу, где начал помогать другим. Через свои страницы в соцсетях он собирает донаты для животных, которые нуждаются в защите и поддержке в Украине.
Кроме того, кот Степан получил награду - всемирную премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".
Сейчас Степан вернулся в Украину и находится во Львове. Ведущие Сніданку з 1+1 Юрий Горбунов и Людмила Барбир пообщались со Степаном и эксклюзивно расспросили о возвращении домой и пополнении в его семье.
Отметим, что пушистик снова заговорил голосом ведущего Руслана Сеничкина. Все факты, озвученные котом, являются полной правдой.
Степан рассказал, что за время пребывания за границей он похудел на 1,5 килограмма. Говорит, что возраст уже дается в знаки. Однако он очень рад вернуться в Украину. И добавил: "На родной земле – в Украине и воздух лучше. Поэтому не переживайте - скоро вернусь в форму".
Кроме того, Степан признался, что теперь является не единственным любимцем для своей хозяйки. Во Франции семью пополнила еще одна кошка - Стефания.
"Хозяйка говорит, что такое имя она получила в честь нашей песни, которая победила на Евровидении-2022. И теперь в нашем доме 8 лапок, 2 хвостика и много усиков", - поделился кот Степан.
Сейчас многие украинцы занимаются волонтерством, чему пушистый инфлюэнсер очень радуется. Ведь в войне России против Украины страдает много животных, поэтому нельзя никому оставаться в стороне и этой проблемы.
Также Степан обратился к Бритни Спирс, которая в свое время привлекла внимание всего мирового сообщества к украинскому котику. Он отметил, что до сих пор ожидает ее сообщения и выразил ей слова любви и благодарности.
Напоминаем, ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.