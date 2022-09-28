Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семье

Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединился самый популярный кот Украины – Степан, который является настоящей мировой звездой. На аккаунты пушистого блогера из Харькова подписаны миллионы людей. Тринадцать лет назад хозяйка Степана Анна забрала его с улицы месячным котенком. Каждый раз кот удивляет соцсети проницательным и сверхэмоциональным выражением своей мордочки, в котором пользователи видят себя и свое отношение к жизненным ситуациям.

В марте из-за полномасштабной войны Степан вместе с хозяйкой был вынужден покинуть родной Харьков. Он перебрался в Ниццу, где начал помогать другим. Через свои страницы в соцсетях он собирает донаты для животных, которые нуждаются в защите и поддержке в Украине.

Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Кроме того, кот Степан получил награду - всемирную премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Сейчас Степан вернулся в Украину и находится во Львове. Ведущие Сніданку з 1+1 Юрий Горбунов и Людмила Барбир пообщались со Степаном и эксклюзивно расспросили о возвращении домой и пополнении в его семье.

Отметим, что пушистик снова заговорил голосом ведущего Руслана Сеничкина. Все факты, озвученные котом, являются полной правдой.

Кот Степан посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Степан рассказал, что за время пребывания за границей он похудел на 1,5 килограмма. Говорит, что возраст уже дается в знаки. Однако он очень рад вернуться в Украину. И добавил: "На родной земле – в Украине и воздух лучше. Поэтому не переживайте - скоро вернусь в форму".

Кроме того, Степан признался, что теперь является не единственным любимцем для своей хозяйки. Во Франции семью пополнила еще одна кошка - Стефания.

"Хозяйка говорит, что такое имя она получила в честь нашей песни, которая победила на Евровидении-2022. И теперь в нашем доме 8 лапок, 2 хвостика и много усиков", - поделился кот Степан.

Кот Степан и его подруга Стефания в эфире Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Сейчас многие украинцы занимаются волонтерством, чему пушистый инфлюэнсер очень радуется. Ведь в войне России против Украины страдает много животных, поэтому нельзя никому оставаться в стороне и этой проблемы.

Также Степан обратился к Бритни Спирс, которая в свое время привлекла внимание всего мирового сообщества к украинскому котику. Он отметил, что до сих пор ожидает ее сообщения и выразил ей слова любви и благодарности.

Напоминаем, ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.