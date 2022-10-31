Экс-зять Пугачевой решил помогать российским террористам

Владимир Пресняков / скриншот

Владимир Пресняков, бывший зять российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто не поддержала войну в Украине и эмигрировала в Израиль, судя по всему, не разделяет ее негодования.

Во время своего сольного концерта в Москве, артист заявил, что весь гонорар за концерт он отправит российским террористам, которые ведут бесчестную захватническую войну против Украины.

"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Вы знаете, что мы отменяли концерт из-за пандемии. Теперь все сложилось, слава Богу! Я приветствую каждого – каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это, благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!" - заявил он, поддержав таким образом убийства мирных украинцев.