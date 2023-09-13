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Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева

Анна Подгорная
13 сентября 2023, 04:10
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Наталья Егорова посетила "город своего сердца", который всколыхнул в ней приятные воспоминания.
Наталья Егорова
Наталья Егорова в джинсовом мини показала прогулку по Лос-Анджелесу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова отправилась в новое путешествие. На сей раз на своей странице в Instagram она поделилась кадрами из города ее сердца - Лос-Анджелеса.

49-летняя Егорова прогулялась по набережной в стильной джинсовой мини-юбке, черной майке и массивных черных ботинках. В кадре она кружилась с счастливой улыбкой, наслаждаясь океаном и теплым калифорнийским солнцем.

В подписи к видео Наталья рассказала, что Лос-Анджелес покорил ее не только своими пейзажами - с городом у нее связаны приятные воспоминания, ведь именно там появились трое ее детей от Виталия Кличко. К тому же она может назвать себя коренной жительницей Города ангелов, ведь прожила там долгие годы.

видео дня

"Я не могу выразить словами, как я счастлива вернуться в Лос-Анджелес. Это город моего сердца. Я прожила здесь почти 20 лет… Тут у меня родились трое прекрасных детей. Здесь у меня до сих пор много друзей, которые с годами стали моей семьей. Если ты однажды влюбился в Лос-Анджелес, то это навсегда", - поделилась мыслями Наталья Егорова.

Смотрите видео прогулки Натальи Егоровой в Лос-Анджелесе:

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