Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова отправилась в новое путешествие. На сей раз на своей странице в Instagram она поделилась кадрами из города ее сердца - Лос-Анджелеса.
49-летняя Егорова прогулялась по набережной в стильной джинсовой мини-юбке, черной майке и массивных черных ботинках. В кадре она кружилась с счастливой улыбкой, наслаждаясь океаном и теплым калифорнийским солнцем.
В подписи к видео Наталья рассказала, что Лос-Анджелес покорил ее не только своими пейзажами - с городом у нее связаны приятные воспоминания, ведь именно там появились трое ее детей от Виталия Кличко. К тому же она может назвать себя коренной жительницей Города ангелов, ведь прожила там долгие годы.
"Я не могу выразить словами, как я счастлива вернуться в Лос-Анджелес. Это город моего сердца. Я прожила здесь почти 20 лет… Тут у меня родились трое прекрасных детей. Здесь у меня до сих пор много друзей, которые с годами стали моей семьей. Если ты однажды влюбился в Лос-Анджелес, то это навсегда", - поделилась мыслями Наталья Егорова.
Смотрите видео прогулки Натальи Егоровой в Лос-Анджелесе:
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