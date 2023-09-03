Мейхер в трусах и сетке пофилософствовала на камнях у моря

Украинская певица, дизайнер и бывшая участница группы ВИАГра Надя Мейхер, которая не часто балует своих подписчиков свежими фото, поделилась кадрами из новой фотосессии.
Новые фото появились на странице певицы в Instagram.
В свежей фотосессии Мейхер показалась во всем черном. На ней была полупрозрачная юбка-макси, а также топ, открывающий ее рельефный живот.
"Только любовь с тобой. Уста шепчут только твое имя... Глаза устремлены в твою необъятность", - подписала фото она.
На фото - новая фотосессия Нади Мейхер:
К слову, со страницы певицы исчезли вообще все фотографии. Теперь на девственной странице Мейхер в Instagram, есть только два поста: Мейхер в перьях и Мейхер на камнях.
Напомним, ранее Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.
Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.
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