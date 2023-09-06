Оу, мама: Миддлтон посветила телом в бикини на итальянском курорте

Трое детишек не позволяют Миддлтон-младшей расслабляться. Пиппа в отличной форме.

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Пиппа Миддлтон показала фигуру в купальнике во время отдыха на озере Комо / twitter.com/pippaofficial

Колумнистка, писательница, светская львица и младшая сестра принцессы Кэтрин Уэльской Филиппа Шарлотта Мэттьюз, она же Пиппа Миддлтон - мама троих детей, при этом самый младший из них появился на свет в июне 2022. При этом она не прячет формы в монокини и цельные купальники - если она отдыхает у берега, то выбирает ярки бикини.

Так новые пляжные наряды ей удалось продемонстрировать на острове Комо. Туда Мидлтон приехала по приглашению друзей, которые сыграли в Италии свадьбу. Пиппа с мужем остановилась в гранд-отеле Тремеццо.

Там, на живописных пляжах, она и попалась в объективы папарацци. Фотографии уже появились в фан-аккаунте младшей сестры Кейт Миддлтон в Instagram.

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Поклонники смогли разглядеть два лука. Для отдыха в Италии она выбрала розовые бикини: первое в пастельную полоску, второе - с фантазийным вырезом с металлическим украшением.

Пиппа Мидлтон демонстрирует атлетическую фигуру заядлой спортсменки. Женщина может похвастаться подтянутой кожей, крепким прессом и рельефным мышцами на руках и ногах.

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