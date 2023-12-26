Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

Певица, тренер по йоге и бывшая модель Наталья Егорова праздник Рождества Христова встретила, согласно традициям, в кругу семьи. Вопреки тому, что она сама живет в Германии, а дети разъехались по разным странам, им всем вместе удалось собраться за праздничным столом.
Так бывшая супруга Виталия Кличко в своем блоге в Instagram поделилась с поклонниками настоящим счастьем - показала празднично украшенный стол за которым среди гостей сидели трое ее детей от мэра Киева.
21-летняя дочь Елизавета-Виктория, 23-летний Егор-Даниэль и 18-летний Максим выбрали семейный лук в рождественском стиле - на каждом из них был надет свитер с праздничными орнаментами. Себя же в кадре Наталья показала с искренней счастливой улыбкой.
К праздничному ужину Егорова не стала пышно наряжаться. Она выбрала темное платье-чулок, легкий макияж и изящные серьги. Впрочем, менее праздничным ее образ от этого не стал - витающий вокруг дух Рождества добавил в него свою магию.
Ранее стало известно, что обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной украинской актрисы Ольги Атанасовой 21 декабря. Тогда же пострадала квартира популярного украинского ведущего.
Также Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей. 38-летняя певица не делает из этого драмы - она больше не одинока, и такое положение вещей ее устраивает.
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