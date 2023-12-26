УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

Анна Подгорная
26 декабря 2023, 02:42
Наталья Егорова похвасталась взрослыми наследниками, которые приехали в гости на праздники.
Наталья Егорова
Наталья Егорова показала троих детей от Виталия Кличко на Рождество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица, тренер по йоге и бывшая модель Наталья Егорова праздник Рождества Христова встретила, согласно традициям, в кругу семьи. Вопреки тому, что она сама живет в Германии, а дети разъехались по разным странам, им всем вместе удалось собраться за праздничным столом.

Так бывшая супруга Виталия Кличко в своем блоге в Instagram поделилась с поклонниками настоящим счастьем - показала празднично украшенный стол за которым среди гостей сидели трое ее детей от мэра Киева.

21-летняя дочь Елизавета-Виктория, 23-летний Егор-Даниэль и 18-летний Максим выбрали семейный лук в рождественском стиле - на каждом из них был надет свитер с праздничными орнаментами. Себя же в кадре Наталья показала с искренней счастливой улыбкой.

видео дня

К праздничному ужину Егорова не стала пышно наряжаться. Она выбрала темное платье-чулок, легкий макияж и изящные серьги. Впрочем, менее праздничным ее образ от этого не стал - витающий вокруг дух Рождества добавил в него свою магию.

Наталья Егорова с семьей
Наталья Егорова показала троих детей от Виталия Кличко на Рождество / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее стало известно, что обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной украинской актрисы Ольги Атанасовой 21 декабря. Тогда же пострадала квартира популярного украинского ведущего.

Также Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей. 38-летняя певица не делает из этого драмы - она больше не одинока, и такое положение вещей ее устраивает.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

23:30 Политика
ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

22:49 Украина
Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

22:16 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:38

Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

03:30

Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

02:42

Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

02:12

Это работает до сих пор: зачем советские хозяйки натирали яйца растительным маслом

01:40

Когда нужно удалять зуб мудрости: 4 причины, о которых стоит знать каждому

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

25 декабря, понедельник
23:30

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

22:49

ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

22:39

Как правильно пить шампанское на Новый год, чтобы привлечь богатство и успех

22:16

Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

Реклама
21:49

Украине грозит дефицит солдат, но не из-за демобилизации - полковник СБУ

21:30

Зеленский – о сокрушении 5 боевых самолетов РФ: пусть летчики врага сделают выбор

21:26

Зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки

21:14

Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак

20:53

РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку: бросает в бой всю технику в плохую погоду

20:47

Потап признался, когда на самом деле планирует вернуться в Украину

20:37

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрыли три пункта пропуска: в очереди более 3400 грузовиков

20:07

Бои за Авдеевку: в ВСУ оценили угрозу окружения города

19:42

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

19:30

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

Реклама
19:10

Воздушный бой в ночь на Рождествомнение

19:09

Лунный календарь 26 декабря 2023: спутник укажет, можно ли стричься и краситься в этот день

18:53

Пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук

18:45

"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

18:44

Лукашенко пророчит "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году

18:43

Командиры РФ раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют - ВСУ

18:17

Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков – ОВА

18:00

Не потеряют аромат и не отсыреют: как хранить кофейные зерна

17:44

Российские пропагандисты опозорились новым сюжетом: циничность зашкаливаетВидео

17:29

Евгений Клопотенко впервые раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво

17:16

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

16:35

906 артобстрелов за сутки: Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой

16:35

Путин "сдвигает" сроки захвата Авдеевки: что произошло

16:13

МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

16:04

Стала известна сумма: украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке

15:42

Как сказать "с легким паром" на украинском: Авраменко назвал два интересных соответствияВидео

15:25

Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество

15:10

ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

15:09

Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: в ОП рассказали о темах переговоров

15:04

СМИ сообщили об отравлении пропагандиста Красовского, тот вышел на связь

Реклама
14:53

Совсем не для красоты: для чего нужны дырки в сыре

14:44

Это просто шикарная закуска, которая затмит Оливье на Новый год 2024 - рецептВидео

14:27

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных: Арахамия раскрыл детали

14:23

Дрон атаковал позиции оккупантов в Бердянске: в городе прогремел сильный взрыв

13:58

"10 миллионов мобрезерва": Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины

13:42

Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать в однин из самых важных дней - Собор Пресвятой Богородицы

13:31

Почему муж изменяет своей жене: скрытые признаки, которые на это указывают

13:31

Тоня Матвиенко высказалась про появление предателей-"Кроликов" на похоронах мамы

13:18

Ни одна армия не позволяет себе так терять людей: военный о боях в Авдеевке

13:16

Выплаты для пенсионеров и не только: Украина получила более 1 млрд долларов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять