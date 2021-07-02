Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

Миша Романова / Instagram

Певица Наталья Могиленец, которая взяла себе псевдоним Миша Романова, любит побаловать поклонников нескромными фото в своем Instagram, и показать всю красоту курортов или природы.

В своих соцсетях певица поделилась новым образом в супер-модном крошечном бикини и шляпке синего цвета. Свой образ она довершила солнцезащитными очками, а сэлфи решила делать в зеркало.

Миша продемонстрировала гладенькое стройное тело и похвасталась всеми достоинствами, которые не смог скрыть крошечный наряд.

"Готовлюсь к серьезным съемкам на TV, поэтому не просто тренируюсь, но и релаксирую на очень крутой террасе клуба. Мне настолько полюбилось это место, что вы меня тут частенько будете видеть)", - призналась она.

Миша Романова / Instagram

"Хот", "Ты выглядишь и так шикарно, могу себе представить какую ты готовишь", "Фигура", "Ну Миша.человек с ума сходит.Красотулечка моя", "Миша все при тебе, ничего лишнего, умничка!!!", "Богиня", "Клевый купальник", - пишут ей восторженные фанаты.

Напомним, что карьеру певицы она начала в 2012 году, потом выиграла шоу Хочу в ВИА Гру, и пять лет пела под руководством Константина Меладзе. Теперь она занимается сольной карьерой.

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