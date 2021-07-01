"Все натуральное": Настя Каменских не вместила грудь в крошечное бикини во время купания

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK накануне свого концерта решила понежиться в теплой водичке своего бассейна, и заодно попозировала для Потапа, который поймал замечательные ракурсы со своей возлюбленной.

Настя Каменских опубликовала в Instagram себя в купальнике вместе со своим домашнем любимцом.

Певица отдыххает у бортика в желтом бикини, подставив тело солнышку и откинув назад мокрые после купания волосы.

"Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером - зажигательный концерт. Обожаю когда так!", - пишет певица.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Все натуральное от губ до груди. Респект", "Роскошно", "Натуральная, Какая красивая", "Секси", "А где Потап? Под водой?", "Шикарная грудь супер", - пишут в комментариях.

Напомним, Настя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме Потапа, котрое может довести возлюбленного до бросания мебелью.