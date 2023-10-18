Экс-супруг Ани Лорак разошелся с новой женой после 4 месяцев брака - СМИ

Союз Мурата Налчаджиоглу и Лилии Реус, похоже, наскочил на первую серьезную кочку.

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Лилия Реус и Мурат Налчаджиоглу в ссоре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

3 июня турецкий бизнесмен и бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу женился на своей возлюбленной, визажистке Лилии Реус, после 3 лет отношений.

Спустя 4 месяца официального брака в СМИ стали ходить слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу больше не вместе. Эти сплетни подогрела Лилия: ранее ее страница в Instagram пестрела совместными фото с Муратом, а в шапке ее профиля была подпись, что она является его женой, со ссылкой на его блог.

Сейчас женщина тщательно подчистила свою страницу, на которой теперь остались лишь ее личные снимки и кадры с дочерью. Она также отписалась от мужа. На что Лилия так сильно обиделась, пока неизвестно.

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Похоже, это является загадкой и для самого Мурата, который сейчас находится в Турции. Он беззаботно записывает сторис, и никак не намекает на ссору с новой супругой. На своей странице он все еще муж Реус и хранит романтические фото с ней.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу был женат на певице Ани Лорак с 2009 по 2019 год. По слухам пара рассталась из-за неверности мужчины - его похождения время от времени попадали в СМИ, что очень ранило артистку.

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