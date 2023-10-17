22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

София Тарасова решила сделать заявление про ее союз с музыкальным продюсером.

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София Тарасова высказалась про слухи о романе с Константином Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofia_tarasova, instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер Константин Меладзе развелся с украинской певицей Верой Брежневой после 8 лет брака. По слухам их союз распался из-за увлечения композитором 22-летней Софией Тарасовой, одной из участниц девичьей поп-группы ВиаГра.

В сентябре Меладзе и Тарасова выпустили дуэтную песню с романтическим подтекстом. В ней поклонники разглядели намек на роман между продюсером и молодой певицей.

Сам Константин развод и новые отношения с Софой, которые ему приписывают, не комментирует. Однако Тарасова решила нарушить молчание относительно их вероятного романа.

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На своей странице в Instagram девушка опровергает слухи о том, что ее с музыкальным продюсером связывает нечто большее, чем просто творчество.

"Месяц назад мы выпустили песню с продюсером известной группы Виа Гра, в которой я работала как вокалистка до того, как началась война. И сейчас пресса обсуждает, есть ли что-то личное и романтическое между мной и Константином. Правда в том, что нас ничего не связывает, кроме творческого союза между двумя музыкантами, которые хотят создать что-то хорошее и дать это миру", - заявила София Тарасова.

София Тарасова высказалась про слухи о романе с Константином Меладзе / instagram.com/sofia_tarasova

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