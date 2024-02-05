Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

Легенда украинского футбола Олег Гусев и его жена Валерия стали родителями. Об этом новоиспеченная мама сообщила на своей странице в Instagram.
Беременность и рождение ребенка родители держали в секрете, однако когда ему исполнился 1 месяц, решили поделиться своим счастьем. Жена Гусева показала снимок, на котором нежно держит младенца, а спортсмен держит тортик с зажженной свечой.
Имя новорожденного Гусев с супругой пока не раскрывают. Вероятно, у них появился сын, если судить по голубому цвету праздничного торта.
Олег Гусев женился на Валерии Солод в марте 2023 года. Для него это третий брак и третий ребенок. У спортсмена от первых отношений есть сын Алексей (2005 г.р.), от вторых - дочь Александра (2014 г.р.).
Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой - уже почти два года она счастливо исполняет роль матери.
Также блогер-сплетник Беспалов рассказал, что Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине, который вкладывается в ее музыкальную карьеру за рубежом.
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