Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

С молодой супругой в марте он будет праздновать первую годовщину свадьбы.

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Олег и Валерия Гусевы стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Легенда украинского футбола Олег Гусев и его жена Валерия стали родителями. Об этом новоиспеченная мама сообщила на своей странице в Instagram.

Беременность и рождение ребенка родители держали в секрете, однако когда ему исполнился 1 месяц, решили поделиться своим счастьем. Жена Гусева показала снимок, на котором нежно держит младенца, а спортсмен держит тортик с зажженной свечой.

Имя новорожденного Гусев с супругой пока не раскрывают. Вероятно, у них появился сын, если судить по голубому цвету праздничного торта.

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Олег Гусев женился на Валерии Солод в марте 2023 года. Для него это третий брак и третий ребенок. У спортсмена от первых отношений есть сын Алексей (2005 г.р.), от вторых - дочь Александра (2014 г.р.).

Олег и Валерия Гусевы стали родителями / instagram.com/valeriia_gusieva

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой - уже почти два года она счастливо исполняет роль матери.

Также блогер-сплетник Беспалов рассказал, что Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине, который вкладывается в ее музыкальную карьеру за рубежом.

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