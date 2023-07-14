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Экс-депутат Светлана Залищук впервые стала мамой

Алена Кюпели
14 июля 2023, 13:03 обновлено 14 июля, 13:13
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Экс-чиновница Залищук призналась, что ее путь к материнству был не из легких.
Светлана Залищук впервые стала мамой
Светлана Залищук впервые стала мамой / Facebook/svitlana.zalishchuk

Бывшая украинская депутат и соратница Сергея Лещенко Светлана Залищук объявила, что стала мамой в первый раз.

Соответствующим фото женщина поделилась на своей странице в Facebook и даже показала своего мужчину - королевского адвоката Уэйна Джордаша.

Она поделилась, что у нее родился мальчик, которого назвали Сава. Так звали прапрадеда Залищук по отцовской линии.

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На фото - Светлана Залищук и ее семья:

"Мы долго ждали этого маленького чуда. Признаюсь, оно далось мне нелегко (дорогие мамы, вы - героини, каждая выносившая и родившая. Особенно те, у кого сложные беременности/роды. Особенно во время войны. Смотрю на каждую из вас другими глазами после своего опыта). Естественно, все трудности скоро забываются. Память склонна коллекционировать радость. Большая ей благодарность за это. А еще обычно постоянно постоянно думаю об благодарности ВСУ и силам ПВО. Которые позволили выносить и родить ребенка дома", - написала она о своем новом опыте.

Напомним, ранее украинская модель и ведущая шоу о моделях Алла Костромичева стала мамой во второй раз. Своей радостью она поделилась на странице в Instagram.

Также ранее украинский хореограф и танцор Макс Чмерковский стал папой во второй раз. У них родился мальчик Рио.

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Светлана Залищук
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