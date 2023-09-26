Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

Украинская телеведущая, волонтер и общественная деятель Маша Ефросинина устроила со своими подписчиками серию вопросов-ответов в Instagram.
Одним из вопросов было то, как Маша Ефросинина ухаживает за собой, чтобы оставаться всегда молодой, стройной и красивой.
Оказалось, что у Маши Ефросининой есть несколько принципов, которых она придерживается, чтобы держать себя в форме.
Оказывается, что самым главным для телеведущей является пищевая дисциплина и режим, прием БАДов, физические упражнения, психотерапия, а также разнообразные бьюти-процедуры.
К слову, ведущая также отмечает духовную экологичность. "Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве", - говорит она.
Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась своей личной драмой.
В день ее 20-ой годовщины с супругом Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину от российских оккупантов, она выложила ретроспективу их жизни и написала волнующий, полный боли пост.