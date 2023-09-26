Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

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Маша Ефросинина поделилась кадрами своей подтянутой фигуры/ / Коллаж Главред, фото instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая, волонтер и общественная деятель Маша Ефросинина устроила со своими подписчиками серию вопросов-ответов в Instagram.

Одним из вопросов было то, как Маша Ефросинина ухаживает за собой, чтобы оставаться всегда молодой, стройной и красивой.

Оказалось, что у Маши Ефросининой есть несколько принципов, которых она придерживается, чтобы держать себя в форме.

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Секреты молодости Ефросининой/ Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Оказывается, что самым главным для телеведущей является пищевая дисциплина и режим, прием БАДов, физические упражнения, психотерапия, а также разнообразные бьюти-процедуры.

К слову, ведущая также отмечает духовную экологичность. "Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве", - говорит она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась своей личной драмой.

В день ее 20-ой годовщины с супругом Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину от российских оккупантов, она выложила ретроспективу их жизни и написала волнующий, полный боли пост.

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