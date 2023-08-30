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"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

Алена Кюпели
30 августа 2023, 11:56 обновлено 30 августа, 12:08
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Телеведущая Маша Ефросинина поделилась своей болью.
Маша Ефросинина и ее муж Тимур хромает
Маша Ефросинина и ее муж Тимур хромает / Коллаж Главред, Фото İnstagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своей личной драмой.

В день ее 20-ой годовщины с супругом Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину от российских оккупантов, она выложила ретроспективу их жизни и написала волнующий, полный боли пост.

"Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-ю годовщину сделаем праздник еще покруче!". У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечный список гостей, прошедших с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи", - пишет ведущая.

видео дня

На видео - воспоминания Ефросининой о мирной жизни полной семьей:

По словам Ефросининой, за годы жизни пара построила жилье в Киеве, родила здесь двоих детей. "Построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны! Он, на треть осетин, на треть грузин…Я – крымчанка… Мы создали нашу украинскую семью! Планировалось строить дом и развивать экосистему своих бизнесов"? - рассказывает она.

"И пришла одна больная во всю голову гнусная падаль со своей армией убийц, и решила у нас все это забрать, как и у миллионов семей страны, провозгласив всех нас нацистами и недостойной нацией... Эта мерзость (неценз. - авт.) забрала у меня покой за мою семью, покой за моего мужа. Эта мразота забрала у нас наши планы и слезы счастья, оставив только слезы страха и разлуки", - делится своей болью она.

Ефросинина также обратилась к другим семьям, которые проходят тоже самое из-за военного нападения Путина.

"Бункерный выскребок и его шобла поплатятся за все. Обязательно! И тогда мы с вами будем праздновать", - подытожила она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась трогательным видео, как ее сын встречает папу Тимура Хромаева, который защищает Украину от России.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки. Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram. Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".

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Маша Ефросинина
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