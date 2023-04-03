УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиян

3 апреля 2023, 16:24
Накануне Максим вновь вышла на сцену петь для россиян. Она прибыла в Тверь и собрала полный зал.
Певица Максим
Певица Максим / МакSим Vk.com

Российская певица Максим, после недавнего скандального концерта в Сочи, вновь опозорилась на сцене. Тогда на сцену артистка вышла в довольно странном состоянии.

Певица не попадала в ноты, шаталась, а потом и вовсе прервала свое выступление и закрыла концерт. На следующий день певица попросила прощения у своих российских поклонников.

Накануне Максим вновь вышла на сцену петь для россиян. Она прибыла в Тверь и собрала полный зал. На мероприятии артистка еле стояла на ногах, а пели за нее в основном зрители.

видео дня

В происходящем фанаты обвиняют директора певицы Павла Назарова. Поклонники считают, что он хочет получить прибыль, несмотря на плохое состояние звезды.

"Выжали все соки из девчонки, надо отдыхать", "Какая жесть. Нет слов. Надо уважать зрителя", "Что с ней? Может у нее инсульт был? Явно что-то скрывают. Жалко девочку", - пишут в комментариях возмущенные пользователи.

Певица Максим
Певица Максим

Напомним, ранее МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, как рассказала девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, она осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

Кроме того, ранее звезда обнародовала в своем инста-блоге ролик, на котором позирует в сексуальных образах. Девушка снималась в фотосессии в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Стоит отметить, что они идеально подошли по фигуре похудевшей МакSим.

Читайте также:

Певица МакSим новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

Реклама
15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

Реклама
12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

10:58

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

10:57

Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейкВидео

10:38

Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границейВидео

10:13

Польша передала Украине первые МиГ-29

10:03

Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40Видео

09:53

Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарийВидео

09:47

Жители в панике выбегали из домов: в РФ зафиксировали мощное землетрясениеВидео

09:43

В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"Видео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

Реклама
09:09

Дома его ждала невеста: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Львовщины

09:06

Бензоколонка изменила концепцию внешней политикимнение

09:00

Игорь Эйдман: Пригожин – личный клоун Путина и не может претендовать на его местоЭксклюзив

08:59

Юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанномуВидео

08:53

Подрыв пропагандиста Татарского в Питере: в РФ нашли "украинский след"

08:17

Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

08:00

Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

07:32

"РФ расставляет изощренные ловушки": из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов – The TelegraphВидео

06:56

О чем Зеленскому стоило бы поговорить с Симнение

06:41

Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять