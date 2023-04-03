"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиян

Накануне Максим вновь вышла на сцену петь для россиян. Она прибыла в Тверь и собрала полный зал.

Певица Максим / МакSим Vk.com

Российская певица Максим, после недавнего скандального концерта в Сочи, вновь опозорилась на сцене. Тогда на сцену артистка вышла в довольно странном состоянии.

Певица не попадала в ноты, шаталась, а потом и вовсе прервала свое выступление и закрыла концерт. На следующий день певица попросила прощения у своих российских поклонников.

Накануне Максим вновь вышла на сцену петь для россиян. Она прибыла в Тверь и собрала полный зал. На мероприятии артистка еле стояла на ногах, а пели за нее в основном зрители.

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В происходящем фанаты обвиняют директора певицы Павла Назарова. Поклонники считают, что он хочет получить прибыль, несмотря на плохое состояние звезды.

"Выжали все соки из девчонки, надо отдыхать", "Какая жесть. Нет слов. Надо уважать зрителя", "Что с ней? Может у нее инсульт был? Явно что-то скрывают. Жалко девочку", - пишут в комментариях возмущенные пользователи.

Напомним, ранее МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, как рассказала девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, она осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

Кроме того, ранее звезда обнародовала в своем инста-блоге ролик, на котором позирует в сексуальных образах. Девушка снималась в фотосессии в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Стоит отметить, что они идеально подошли по фигуре похудевшей МакSим.

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